Активисты пытаются растормошить Общественную палату Алтайского края ради сохранения зеленых Барнаула

Инициативная группа барнаульцев направила открытое письмо в Общественную палату Алтайского края (ОПАК) с просьбой подключиться к дискуссии по актуальнейшей теме сохранения зеленых зон города. Текст обращения за подписью общественников Юрия Красильникова, Татьяны Грошевой и Татьяны Труфановой на имя председателя палаты Льва Коршунова опубликован в группе «Парк и планетарий. Гражданский совет» в Facebook, а также в нескольких Telegram-каналах. До сих пор ОПАК никак себя не проявила в данном вопросе, несмотря значительно выросшую за прошедший год гражданскую активность.

«Красно-зеленые» активисты просят Общественную палату организовать содействие в организации и проведении «круглого стола», который будет посвящен проблемам сохранения парков, лесов и скверов Барнаула. Они отмечают, что в 2019 году эта тема получила общественный резонанс, однако ОПАК в этом процессе не приняла никакого участия, несмотря на свое предназначение. «Общественная палата Алтайского края никак себя не проявила. Диалог между жителями края и правительством выстраивается без ее участия. При этом стороны, имеющие самые разные интересы, заинтересованы в посредничестве Общественной палаты Алтайского края», — говорится в открытом письме.

Инициативная группа попыталась пробудить интерес у органов общественного контроля к проблеме, волнующей множество барнаульцев. Для того, чтобы посредникам между гражданами и властями было проще включиться в работу, авторы обращения готовы взять на себя организационные моменты: подготовить предложения в повестку, пригласить докладчиков и оппонентов по каждому вопросу, поработать над редакцией итогового документа.

В то же время активисты поставили Общественной палате временные рамки. По их мнению, диалог на площадке палаты в форме круглого стола должен пройти не позднее 1 февраля. Как объяснила ИА «Банкфакс» одна из авторов письма Татьяна Труфанова, это связано со сроками, в которые должно быть принято решение о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на территории бывшего парка имени Ленина. Именно бурные споры о судьбе этого объекта стали венцом «зеленой» активности в прошлом году. Труфанова напомнила, что министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев ставил сроки обсуждения вопроса именно до начала февраля. Таким образом, общественники собираются сыграть на упреждение. Также активистка подтвердила, что письмо составлено с целью «расшевелить» Общественную палату, которая в последнее время, мягко говоря, не очень активна, причем и во многих других вопросах, где общество выступает консолидированно.

Также стоит отметить, что инициативную группу Юрия Красильникова, Татьяны Грошевой и Татьяны Труфановой на обращение в Общественную палату вдохновил начальник управления информации и медиакоммуникаций АлтГУ Дмитрий Марьин. Во время дискуссии о строительстве нового корпуса вуза в сквере на площади Сахарова он в весьма грубой форме посоветовал общественнику и краеведу Данилу Дегтяреву обратиться в ОПАК. Тот в свою очередь усомнился в эффективности этой меры, отметив, что палата зачастую занимает провластную позицию и в подобных вопросах ведет себя не очень активно.