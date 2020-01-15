Что скрывают дети о своих прошлых жизнях?

Могут ли дети помнить о том, кем они были в прошлой жизни? Завсегдатаи блогов и популярных форумов в этом даже не сомневаются. Странные, а зачастую даже жутковатые высказывания детей можно черпать оттуда ведром:«У меня коллега на работе рассказывала, как она с 4-х летним внуком идет по улице, а впереди — солдаты. Она говорит: «Дань, вон видишь-солдаты идут». А он ей: «Бабушка,я тоже был солдатом-меня на войне убили…»«Дочка Сашенька, 3,5 года выдает вчера: Когда папа был маленьким, я его качала вот так…( показывает как качают ребенка)».«Вчера ходили кормить кошку к родственникам мужа, муж жил в этой квартире когда был маленький. Подходим к дому, дочка наша (3 года) говорит: домой идем… Я спрашиваю: ты здесь жила? Она говорит: да, и мальчик. И собачка…Сейчас там живут правда два мальчика взрослых и кошка».Можно, конечно, списать все это на придумки форумчан от скуки, если бы не одно «но». Подобные истории про детей есть в каждой семье. Например, один мой знакомый говорил, что будучи трехлетним ребенком узнал себя на картине Корина Александр Невский. Во время экскурсии по Третьяковке, он к удивлению своих родителей, ткнул пальцем в картину и сказал: это я. На долгое время это признание стало семейной шуткой. Во время застолий взрослые просили Сережу «найти себя» в книге репродукций картин Третьяковской галереи, а родители веселили гостей, давая ребенку картинку Корина и спрашивая, «кто это». Но, как уверял потом знакомый, он назвал себя не просто так. Когда уже во взрослом возрасте ему делали операцию и делали наркоз, он увидел сцены из древней битвы, стяги, и себя, наблюдающего за этой битвой с вершины холма. Образ стоящего себя ассоциировался у него с фигурой Невского, увиденного на картине.Конечно, куда больше таких свидетельств можно прочитать на иностранных сайтах и в иностранных источниках. Периодически о подобном феномене говорят наши зарубежные спикеры. Не так давно французский писатель и научный журналист Бернар Вербер рассказал о своем опыте изучения прошлых жизней. Вербер уверен, что был лекарем в Петербурге, а в XIX веке – танцовщицей в Париже»: знания об этом он получил в состоянии регрессивного гипноза, особой техники, довольно популярной на Западе. Человеку, которого вводят в это состояние, кажется, что он находится в галерее с большим количеством дверей, где каждая дверь — это одна из его прошлых жизней. Толкнув дверь — можно попасть в пространство наподобие сцены и увидеть моменты одной из своих прошлых жизней.Причем, уже во время интервью спикер подчеркивал:- Многие дети помнят о своих прошлых жизнях сами, и для этого им не надо находиться под гипнозом.

Быть может, что в начальника душа твоя вселится

Живи себе нормальненько,есть повод веселитьсяВедь, может быть, в начальникаДуша твоя вселится, — пел Высоцкий. Люди, верящие в переселение душ, считают, что душа может переселяться неограниченное количество раз. «В чем я почти уверен, так это в том, что нельзя знать жизнь, которая будет; нельзя регрессировать и переродиться из человека в собаку или растение; и еще, что мы не реинкарнируемся на другой планете… Ах, да: после смерти нам предоставляется выбор, в кого обратиться», — признавался Вербер.За рубежом воспоминания детей, рассказывающих о своей прошлой жизни, — служат предметом исследования. В Америке существует довольно известная и влиятельная Ассоциация по Исследованию и Терапии Прошлых Жизней, известная своей аббревиатурой APRT, изучением детских воспоминаний занимаются виднейшие психологи, которых никому не придет в голову назвать шарлатанами. В качестве интересного источника на эту тему могу порекомендовать доктора Хелен Уомбэч с ее книгой «Повторное проживание прошлых жизней». Но один из главных специалистов по этому вопросу — доктор Ян Стивенсон (1908-2004) из Медицинской Школы университета Штата Вирджиния. Стивенсон — серьезный доктор, академический ученый, который собрал и исследовал более трех тысяч подобных случаев и выпустил не одну книгу на эту тему. Самые известные — «Двадцать случаев, свидетельствующих в пользу реинкарнации» и «Дети, которые помнят свои прошлые жизни». У нас эти книги не переведены, но они мало напоминают развлекательное чтение и вряд ли подошли бы для широкой публики: книги написаны сухим и сложным языком научного исследования. На русском языке доступны лишь несколько статьей, знакомство с которыми позволит сделать выводы о том, что их автор не из тех, кто любит высасывать из пальца разную чертовщинку.Стивенсон первым обратилcя к воспоминаниям не взрослых, а маленьких детей. С его точки зрения, в отличие от взрослых, «испорченных» книгами, кино и телевидением», воспоминания ребенка чисты и не тронуты мирским опытом.У доктора было много нюансов отбора воспоминаний, но самые основные были такими:- Доктора не интересовали воспоминания, полученные под гипнозом (он считал, что гипноз не исключает воздействия и манипулирования сознанием).- Его интересовали воспоминания только маленьких детей, высказанные в возрасте от трех до пяти лет. В этом возрасте, дети, как правило, начинают говорить о своих прошлых жизнях. А потом — забывают о своем опыте.- Воспоминания должны были быть спонтанными. Психолога интересовало лишь то, о чем дети начинали говорить по собственному желанию, не будучи спровоцированными на это никакими замечаниями.Ну и, конечно, доктор знал, как по голосу и по поведению понять: обманывает ребенок играет ли он со взрослым, либо — говорит то, что действительно знает. Учены обращаются к спонтанным воспоминаниям маленьких детей, не испорченных жизнью.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Странная история Рави Шанкара

Пик исследований Стивеносона пришелся на шестидесятые годы. Все началось с того, перечитывая литературу по психологии, он наткнулся на несколько отдельных сообщений о воспоминаниях о прошлой жизни у детей. Заинтересовавшись этим вопросом, доктор отправился в Индию, чтобы лично исследовать один из громких случаев «реинкарнации». На тот момент все газеты говорили об удивительной истории Рави Шанкара.Рави родился в 1951 году. Когда ему исполнилось четыре года, он заявил своим родителям, что его зовут не Рави, а Муннаи, и что он — сын парикмахера. Очень подробно Рави рассказал, как однажды двое знакомых мужчин заманили его в сад, перерезали горло и закопали в песке. Рави настолько часто рассказывал эту историю родителям и учителю, что, видимо, надоел всем и учитель пригласил к мальчику индийского профессора, чтобы тот проверил, не сошел ли его ученик с ума. Пообщавшись с мальчиком, профессор заключил, что ребенок здоров. Услышанную историю профессор пересказал в одном из газетных интервью без указания имен. Каково же было его удивление, когда факты, этой истории узнал парикмахер господин Прасад, чей единственный шестилетний сын погиб незадолго до дня рождения Рави. Парикмахер настоял на встрече с мальчиком, во время которой Рави рассказал о деталях, которые он не мог бы ни от кого узнать: вспомнил игрушки Мунны и рассказал о страшных подробностях его смерти.Доктор Стивенсон лично общался с Рави, но, изучая эту историю, он наткнулся на сотни похожих свидетельств.

Могут ли рассказать об опыте реинкарнации ваши глаза

Может быть, кто-то помнит вышедший в 2014 американский фантастический фильм «Я начало». Главный герой, молодой ученый по имени Ян (прообраз профессора Яна Стивенсона), занимается изучением глаз. Он влюбляется в девушку Софи, а после ее трагической смерти, находит в Индии маленькую девочку, в которую реинкарнировалась душа его возлюбленной. Узнать это Яну помогает рисунок радужки глаз девочки. По мнению героя, понять, в кого переселилась душа умершего человека, можно по радужке глаза, грубо говоря, за каждой душой закреплен определенный рисунок радужки. В конце фильма говорится о том, что существуют базы данных с отсканированными радужками известных исторических личностей, и что люди с такими радужками живут сейчас среди нас.Вряд ли так оно на самом деле, все-таки фильм фантастический. Однако в нем сказано немало интересного про профессора Стивенсона и в общих чертах передана идея, которая могла бы следовать из его осторожных книг. Судя по всему, тело человека действительно хранит след о предыдущей жизни. Правда, эти следы отпечатаны не на радужке, а на теле человека: это могут быть родинки необычной формы, находящиеся местах пулевого ранения; шрамы или врожденные аномалии. Собирая свои истории, Стивенсон заметил, что довольно большое количество исследованных им детей, имеют отметины, которые сами же дети связывают с опытом прошлой жизни. Уже упомянутый выше Рави родился с полосой, идущей поперек шеи, напоминавшей длинный шрам от ножевой раны. Сам мальчик, указывая на полосу, говорил, что именно в этом месте ему перерезали шею убийцы. Еще один мальчик, родившийся с укороченными пальцами на одной из рук, объяснял доктору, что в прошлой жизни работал косильщиком травы и пальцы ему отрезала газонокосилка. Занимателен пример Шанаи Шумалаивонг из Таиланда. В три года начал утверждать, что в прошлой жизни был учителем по имени Буа Каи, которого застрелили, когда он ехал на велосипеде в школу. Произвести вскрытие тела Буа Каи Лонак оказалось невозможным, поэтому Стивенсону пришлось полагаться на слова свидетелей, которые говорили, что Буч Каи был подстрелен со спины: у него на затылке была маленькая круглая входная рана от пулевого ранения, а на лбу побольше и неровной формы. Точно такие же отметины были и у Шанаи: он родился с маленькой круглой родинкой на затылке и бóльшой, неровно очерченной, спереди. Об опыте реинкарнации может рассказать радужка глаз.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Что в фобии тебе моей

Профессор предполагал, что детские фобии можно объяснить характером смерти прошлой личности. С его точки зрения, особенно хорошо в новой жизни вспоминается именно насильственная смерть в прошлом воплощении. Многие дети, еще не умея говорить и не будучи способными рассказать о своей прошлой жизни, своими фобиями и поведением дают понять то, о чем потом могут рассказать, овладев речью. Той же точки зрения придерживается и известная исследовательница той же проблемы Кэрол Боумэн, чья книга «Прошлые жизни детей» переведена на русский. К изучению свидетельств детей автора подтолкнул личный опыт. Ее маленький сын Чейз рассказывал ей о том, что был чернокожим солдатом времён гражданской войны в США. Несмотря на то, что книга Боумэн далека от научной и, конечно же, сильно проигрывает Стивенсону по всем фронтам, тем не менее, в ней тоже приводится несколько весьма любопытных примеров. Автор описывает случаи, когда двухлетние дети, выросшие в благополучной Америке, во время фейерверков прятались под стулья с криками «Бомбить будут», а трехлетняя соседская девочка плакала возле маленькой ямки, которую она вырыла, а затем накрыла листьями. «Я плачу из-за того, что мои дети умерли во время потопа». Детские фобии можно объяснить негативным опытом прошлой жизни.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Приведем еще несколько примеров.

«Еще совсем малышкой Шамлини страшилась автобусов и воды. Всякий раз она поднимала страшный крик при виде автобуса и при попытках искупать ее. Ее родители недоумевали, потому что, казалось бы, в жизни девочки не было ничего, что могло бы стать причиной такой фобии. Но однажды маленькая Шамилини рассказала родителям о том, что помнит свою прошлую жизнь. Она родилась в маленькой деревне и погибла, когда пошла за хлебом. Она шла по насыпи и проехавший рядом автобус отшвырнул ее на затопленное рисовое поле. Девочка рассказывала, что подняла руки, воскликнула «мама!» И заснула надолго. Когда семья Шамлини посетила деревню, о которой рассказала дочь, они узнали историю одиннадцатилетней девочки, утонувшей на рисовом поле. Причем, их дочь сама узнала и родителей из своей предыдущей жизни».«Еще в младенчестве Доминик боялся погружения в воду. Он поднимал такой крик каждый раз, когда родители пытались посадить его в ванночку, что те наконец сдались и стали ограничиваться растиранием мокрой губкой. Однажды, когда бабушка прикоснулась к его шраму, Доминик, который только начал произносить первые слова, сказал: «Человек в лодке сделал это большим ножом. Было много крови. Я весь был в крови». Затем он сказал, что выпал из лодки и утонул. Его мать утверждала, что сын никогда не был на лодке, никогда не слышал о том, что ножом можно убить, и у него никогда не шла кровь из-за ранения. Это не была случайная фантазия».«Маленькая Мэнди помнила, как была своей же сестрой, умершей от врожденной болезни сердца. Все родные были вне себя от горя, когда девочка умерла. Но Мэнди заявила, что умирать было легко, единственное, что ей не нравилось, – это то, что все родные так сильно плакали. «Но, – добавила девочка, – возвратиться назад было очень приятно».«Двухлетний Ричард сумел убедить своих родителей, что он не кто иной, как возродившийся собственный дедушка. Он успокоил взрослых тем, что нечего бояться смерти: «Мне не страшно умирать, со мной это уже произошло раньше. Все было нормально».«Один из мальчиков, Доминик, страдал от фобии, имевшей отношение к травматической смерти. Как и в самых неоспоримых случаях доктора Стивенсона, у него на теле было родимое пятно: «на правом бедре была белая линия, напоминающая шрам, которая особенно выделялась на фоне загара»«Когда Лийе было два года, она ехала в машине с мамой. Когда они проезжали по мосту, переброшенному через высокое ущелье, девочка сказала: «Мама, это очень напоминает место моей смерти!» Лия рассказала, что сидела в машине и упала с моста в воду.«Кто же тогда вел машину?» — поинтересовалась женщина.«Я была большой. Я могла сама дотянуться до педалей», – ответила дочь. Девочка рассказала, что упала потому, что на ней не было ремней безопасности. «Мама, я лежала на камнях. У меня под головой были камни. Я видела блестящий мост и пузыри. Они поднимались наверх. Как вспоминает мать, упоминания о пузырях поразили ее более всего. Девочка никогда не ныряла, не плавала и видеть пузырей в принципе не могла». Игры — еще один след прошлой жизни.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Что наша прошлая жизнь? Игра

Игры — еще один след прошлой жизни. Об этом говорится в статье Яна Стивенсона «Необычное игровое поведение у маленьких детей, которые утверждают, что помнят прошлые жизни», причем, это одна из немногих статей, переведенных на русский язык, к которой мы отсылаем всех заинтересовавшихся вопросом.Мало кто из психологов задумывался над тем, почему дети предпочитают один вид игры другому. Меж тем, уверен доктор, многое из игрового поведения детей, вспоминающих «прошлые жизни», проявляется в форме автоматического, многократного повторения одних и тех же действий.«Это представляет собой бессознательное проявление привычки. Так и я из-за операции на протяжении нескольких недель вынужден был носить часы на правой руке, вместо левой, на которой была шина. Я заметил, что, когда мне хотелось узнать точное время, я по привычке приподнимал левую руку, будто бы часы всё ещё были на ней», — пишет доктор.Ученый исследовал случаи необычного игрового поведения детей из числа тех, кто рассказывал ему о своих прошлых жизнях. Приведем некоторые из них:«С.Б. был маленьким мальчиком из Сирии, который вспоминал жизнь родственника по имени Саид. Имена семи детей Саида были практически первыми словами, которые С.Б. произнёс. Когда он был ещё очень маленьким (я не узнал точного возраста), он достал пять баклажанов и две картофелины. Он назвал баклажаны именами пяти сыновей Саида, а картофелины именами двух его дочерей. Если кто-то притрагивался к этим овощам, он злился. Он хотел оставить их у себя насовсем».«С.Л., девочка из Северной Индии, с удовольствием прибирала за своими младшими братьями, когда те испражнялись в доме. С.Г. нравилось прибираться в доме, при этом она говорила: «Мы раньше делали эту работу». Временами она брала метлу и подметала пол. Она также сделала метлу для себя, используя ветки и листья ниима и подметала с её помощью. Иногда она одевалась в юбку, надевала на голову платок и носила корзины. На вопрос о том, что она делает, девочка отвечала: «Я из касты уборщиков». При этом семья была брахманской и никаким образом не соприкасалась с низшей кастой уборщиков».«Пармод, мальчик из Индии, в два с половиной года вспомнил, что был владельцем большого магазина, торговавшего газированной водой и бисквитами. Этот магазин находился в другом городе. Когда родители отвезли его в этот город, мальчик сразу же привел их к «своему» магазину и показал как привести в действие автомат с газированной водой, который предварительно отключили, чтобы проверить его знания».«Когда индийской девочке Сукле исполнилось полтора года, она полюбила укачивать на руках деревянную чурку, называя ее своей дочерью, Миной. Через несколько лет Сукла вспомнила достаточно деталей о своей прошлой жизни, чтобы ее семья смогла отыскать описываемую ею деревню. Сукла отвела их к «своему» дому и там встретилась с девочкой Миной, чья мать умерла, когда та была еще младенцем».Как вы уже заметили, большая часть примеров Стивенсона почерпнута в Индии. Это объясняется тем, что именно там доктор собирал свой материал. Однако Стивенсон не сомневался в том, что при должном исследовании аналогичные случаи будут зафиксированы и в Европе и призывал своих коллег и друзей не отмахиваться от рассказов детей, не называть это выдумкой и сочинительством. Чаще всего истории об реинкарнации можно услышать от малышей, живущих в Индии.Фото: GLOBAL LOOK PRESSС появлением всевозможных форумов огромное количество подобных детских свидетельств со всего мира оказались обнародованными.Вот, к примеру, история, почерпнутая на одном из отечественных форумов:«Я в детстве 10-ти лет играла в деревне в банк. У нас сосед строил гараж из кирпича да еще с железной дверью, вот в том и недострое я основала свой банк. Деньги рисовала неделю))) Так только гораздо позже, уже став работать в настоящем банке, я была в шоке: насколько у меня была идеальная система: и инкассаторы и подкрепление и учет счетов и т.д. (Конечно, в детском масштабе, но с точки зрения внутренних банковских процессов это было идеально). Значит, я откуда-то просто знала, как работает именно внутренняя кухня банка. А ведь никто из родственников никогда в банках не работал,никогда никто про работу банков не рассказывал и по телеку в 90-м году такого точно не было. Получается, я принесла память из прошлой жизни…*руки то помнят* )))))»Очень много подобного рода свидетельств можно найти в комментариях инстаграм-канала mama_tyt. Причем, любимый вид историй комментаторов — о том, как маленькие дети «выбрали» своих родителей. Если верить подписчицам, то их маленькие дети постоянно подчеркивают, что выбрали именно эту, конкретную маму из других предложенных вариантов. Дети описывают процесс выбора родителей как поход в магазин или показ подходящих кандидатов по телевизору. Один из самых любопытных диалогов, приведенных подписчицами, такой:»Мама, я выбрала именно тебя, потому что хотела именно к тебе, — то и дело сообщала маме ее дочь.- А как же папа? — уточнила однажды женщина.- Ну, — замялась девочка, — папу ты выбрала уже сама».А признавались ли ваши дети в чем-то подобном? Если у вас есть дети до пяти лет, спросите у них, кем они были в прошлом. Пишите нам в комментариях. «Комсомолка» соберет и опубликует самые интересные истории. Маленькие дети постоянно подчеркивают, что выбрали именно эту, конкретную маму из других предложенных вариантов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВЗГЛЯД СКЕПТИКОВ

Фантазии ради внимания родителей

Ксения КОНЮХОВАВера в реинкарнацию и переселение душ — это одно из самых частых псевдонаучных заблуждений. Например, по данным Национального научного фонда США, в реинкарнацию и переселение душ верит почти каждый десятый американец.Официальная наука эти вещи не подтверждает. Более того, исследования Яна Стивенсона и его коллег неоднократно критиковались учеными и психиатрами и даже были признаны образцом и золотым стандартом псевдонауки. Так, детские воспоминания о прошлых жизнях записывались спустя годы и целые десятилетия, когда эти дети уже стали взрослыми, или же со слов их родственников. Некоторые дети даже успевали познакомиться со своей «прошлой» семьей, и отличить правдивые детали в рассказе от приукрашивания было невозможно.Большинство описанных Стивенсоном случаев произошли в Индии, где реинкарнация — основа религии, и дети с рождения погружены во все это. Сомнительными выглядят и погружения в прошлые жизни с помощью гипноза. Человеческая память и без того штука ненадежная (особенно при пережитых стрессах), а гипноз дополнительно пробуждает давно забытые ощущения и впечатления и даже создает ложные воспоминания. Более того, сам же Стивенсон в книгах писал, что употреблял ЛСД и мескалин, чтобы подстегнуть свои собственные воспоминания о прошлой жизни.А как же с другими детьми, не индусами, которые рассказывают о своих прошлых жизнях? Психиатры уверены, что все дело в богатом детском воображении. А удивительные подробности, которые они выдают о своей прошлой жизни, в большинстве случаев почерпнуты из книг и фильмов.Например, финский психиатр Рейме Кампфман рассказывает об одной своей пациентке, которая якобы в прошлой жизни была крестьянкой в Англии XIII века и даже говорила на старо-английском. Однако потом выяснилось, что девушка рассказывает одно из старинных стихотворений, которое она увидела в библиотечной книге еще ребенком и со временем совершенно забыла об этом, но в подсознании информация засела.Другой пример приводит американский психолог Реймонд Муди. Его пациент под гипнозом увидел себя членом индейского племени и подробно описал храмы и строения своего поселения. Однако выяснилось, что много лет назад, еще маленьким ребенком, этот пациент вместе с родителями побывал на экскурсии в древнем индейском городе, и в его памяти отложились именно эти развалины, дополненные детскими фантазиями.Часто дети и сами искренне верят в эти придумки. Осознанно или нет, но так малыши пытаются привлечь внимание со стороны родителей. И признаться в выдумке для них означает лишиться этого внимания. А потому подкидывают все новые несуществующие детали и подробности.