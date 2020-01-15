Древнеримский Пантеон — Храм всех богов

Казалось бы, за сколько лет существования древнейшего Храма всех богов – Пантеона не должно остаться никаких тайн и загадок, но чем больше времени проходит, тем больше вопросов возникает. И все попытки определить хотя бы возраст сооружения или понять способ строительства уникального купола, аналога которому так больше землянам и не удалось создать, до сих пор не увенчались успехом.

Римский Пантеон — архитектурный шедевр античности, одна из значимых достопримечательностей мира. | Фото: planetofhotels.com.Несмотря на почтенный возраст Пантеона, он все так же остается самым загадочным сооружением на земле, ведь так и не удалось узнать, ни когда он был построен, ни как его возводили.

Полусферический купол Пантеона является удивительной загадкой и самым большим в мире неармированным перекрытием. | Фото: planetofhotels.com.

Особенно много вопросов возникает по поводу огромного купола, потому что даже современные строители, которые знают о премудростях своего дела и возможностях стройматериалов, практически хором утверждают, что возвести такое чудо не представляется возможным. Но как бы удивлялись и не говорили о невозможности создания, Пантеон все-таки существует и стоит во всей красе в историческом районе Рима – Пинья.

Изображение Пантеона написано голландским живописцем Willem van Nieulandt II (XVII век). | Фото: espavo.ning.com.

Весь ученый мир считает 126 год н.э. датой окончания строительства столь знакового сооружения. Хотя никаких документальных подтверждений так и не удалось найти, исследователи опирались лишь на некоторые события, описанные в летописях. Они провели логические цепочки, а верны они или нет, достоверно неизвестно.

Большая часть мрамора, который активно применялся для внутренней отделки храма, сохранилась в неизменном виде и в идеальном состоянии. | Фото: wowitaly.ru/ italia-ru.com.

Но это не единственные странности и загадки, связанные со строительством Пантеона, который считается венцом творения древнеримских архитекторов. Больше всего удивляет и будоражит умы ученых, причем не историков, а инженеров и конструкторов, которые не могут объяснить каким же образом практически 2 тыс. лет назад древние зодчие создали здание из обычного по тем временам кирпича и бетона, уцелевшее до наших дней.

Толщина стены купола у основания составляет 6 м. | Фото: romegid.com.

Ну и, конечно же, купол, который никак не оставляет в покое современных зодчих, ведь, как оказалось, аналога ему так и не смогли создать за все это время. Уникальность куполообразного перекрытия заключается в том, что в его конструкции полностью отсутствует арматура, что при огромном диаметре в 43,3 м является фантастикой, противоречащей всем законам физики и известным тонкостям строительства.

Считается, что античный храм, состоящий из огромной ротонды и портика, был построен в 124-126 гг. н.э. (Пантеон, Рим). | Фото: expertitaly.ru.

Интересный факт от Novate.Ru: Для не разбирающихся в тонкостях и премудростях строительных работ и сопромата хотелось бы уточнить, что до сих пор на планете так и не удалось создать подобный куполообразный бетонный свод из-за невозможности удержать большую площадь и вес материала на высоте без дополнительных (армирующих) укрепительных конструкций или опор. И самое удивительное в этой истории, что срок службы даже самого крепкого и надежного бетона ограничен, и через 600 лет он полностью теряет свои свойства, распадаясь на составляющие частицы.

Так выглядел римский Пантеон в XVIII в. | Фото: trip-together.ru.

Конечно же, к разгадке состава древнего бетона были подключены и химики, которые определили, что основные части конструкции делались из разного раствора. Ну, это и понятно, ведь для основания требовался более крепкий состав, а на самой вершине – облегченный, чтобы купол не обрушился под тяжестью своего же веса. Но даже эти исследования никак не объясняют создание и такую долговечность купола впрочем, как и всего сооружения (1900 лет!) и самое главное, никак не раскрывает тайну расчетов и технологию строительства Пантеона.

Несмотря на 2 тысячелетнюю историю и постоянные природные катаклизмы, Пантеон сохранился в прекрасном состоянии. | Фото: trip-together.ru.

Учитывая сейсмичность зоны, пожары, постоянные подтопления, 900-летнее забвение и возраст древнего объекта, возникает еще больше вопросов. Как это сооружение могло сохранить такую целостность, ведь большая часть построек римского периода с менее витиеватой и сложной архитектурой давно превратились в руины. И даже тот факт, что Пантеон не раз реконструировался и в последние годы поддерживался в хорошем состоянии, никак не объясняет такую стойкость. Взять хотя бы Колизей, которому не помогают ни какие реконструкции, он все так же рушится, и этот процесс остановить нельзя.

В римском Пантеоне нет ни одного окна, свет проникает через отверстие диаметром 6 м, созданном на вершине купола. | Фото: putidorogi-nn.ru.

Пока все эти тайны разгадывают исследователи, простые туристы могут наслаждаться удивительной гармонией форм Пантеона. И даже несмотря на то, что внутри помещения отсутствуют окна и свет проникает лишь через отверстие в центре купола (Oculus), можно разглядеть его совершенные формы и детали интерьера, большинство из которых не менялись со времен его строительства.

Купол со стенами спроектирован так, что создает единую цилиндрическую оболочку. | Фото: trip-together.ru.Конечно же, ученым удалось создать проекцию этого строения и оказалось, что внутреннее пространство сделано в форме цилиндра с высотой равной радиусу сферы купола, которая тоже составляет 43,3 м. Причем это не единственное удивление: 16 колонн, поддерживающих портик, были доставлены более чем за сотню километров от него. И это притом, что вес каждой монолитной гранитной колонны составляет 60 тонн.

Теперь вместо богов в нишах римского Пантеона расположены статуи святых, фрески, картины и алтари. | Фото: expertitaly.ru/ planetofhotels.com.

Нет никаких доказательств, что за длительную историю существования храм подвергался каким-либо перестройкам или кардинальным реконструкциям, но доподлинно известно, что скульптуры и надписи претерпевали изменения, и это обусловлено течением времени и изменением верований горожан. Если изначально это был храм, в котором поклонялись всем Древнеримским богам, то со временем превратился в языческое культовое сооружение. К тому времени они поклонялись только 7 Верховным богам, которым и были установлены мраморные скульптуры в образованных ранее нишах.

Считается, что римский Пантеон был и местом поклонения богам и древней обсерваторией. | Фото: delovoy-kvartal.ru/ rome-with-love.ru.

Многие ученые считают, что они были расположены в особой последовательности и когда солнечные лучи попадали внутрь через отверстие на куполе, то освещали только дневных богов и в конкретное время. Это подтверждает предположение, что Пантеон использовался и как храм и как обсерватория.

Только раз в году солнечные лучи изнутри храма освещали решетку у входа в Пантеон (Jakob Alt, 1836 г.). | Фото: ru.wikipedia.org.

Интересный факт: Уникальный световой эффект можно наблюдать 21 апреля. В этот день римляне праздновали день основания города, и начинался праздник ровно в полдень, когда луч солнца изнутри помещения попадал на решетку над дверным проемом. Именно в этот момент на пороге всегда находился император, чтобы оказаться в солнечном свете, идущем с храма. Так каждый повелитель пытался подняться на одну ступень с богами – обитателями Пантеона.

Несколько веков подряд в Пантеоне, который превратили в церковь Святой Марии и Мучеников проходят богослужения (Рим). | Фото: viziteurope.ru.

С приходом христианства Пантеон превратили в церковь и вместо Верховных богов там установили Святые образы. Это событие произошло 13 мая 609 года, именно тогда император Фока подарил храм Бонифацию IV и Папа освятил его как христианскую церковь Святой Марии и Мучеников (Santa Maria ad Martires). В Средние века Пантеон стал еще и местом погребения известных людей Италии, в нем находятся саркофаги нескольких королей, кардиналов и выдающегося художника эпохи Возрождения – Рафаэля.