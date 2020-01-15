«Ты загнал бабушку в могилу»: Актер Роман Жилкин предъявил обвинения родному брату

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Известный российский актер Роман Жилкин в последнее время не общается с родственниками, однако его родной брат Ростислав решил выяснить отношения в популярном шоу «На самом деле». Разумеется, без участия детектора лжи в этот раз тоже не обошлось.

Ростислав Жилкин работает водителем в Петербурге, а обратиться к создателям программы его заставили сложности в отношениях с братом Романом, который является звездой сериалов «Высокие ставки», «Ментовский войны» и других. Как оказалось, около полугода назад знаменитый родственник попросту вычеркнул брата из собственной жизни, а произошло это после того, как актер занялся оформлением наследства своего отца. Более того, Роман Жилкин, по словам брата, настоял на проведении ДНК-экспертизы на предмет материнства, которая и показала, что они с Ростиславом не являются родственниками. Более того, Роман Жилкин обвинил Ростислава в смерти бабушки и папы, заявив, что не позволит ему видеться с матерью. Мириться с таким положением дел мужчина не стал и обратился за помощью на телевидение. «Сейчас мой брат и его пассия пытаются выставить меня так, что я не являюсь сыном собственных родителей. Но я знаю, что мы по маме сводные братья, а отцы у нас разные», – посетовал он.

Во время проверки Ростислава Жилкина на детекторе лжи эксперты выяснили, что он испытывает к брату неприязненное отношение. «Брат бросил меня. Он получает миллионы пока я гнию один в нищете, а теперь он даже мать ко мне не подпускает», – процитировала слова мужчины Сабина Пантус. Сразу после этого в студии программы появился и Роман. Артист рассказал, по какой причине не желает видеться и общаться с братом. «Ты никто для меня. Ты загнал бабушку в могилу, а потом моего отца, теперь ты хочешь того же для мамы?» – возмущенно обратился к родственнику Жилкин. Кроме того, как признался актер, он злится на брата еще и из-за того, что тот не явился на похороны отца. «У меня в то время был микроинфаркт», – начал оправдываться мужчина. А вот полиграф показал, что реальная причина отсутствия Ростислава на похоронах отчима – алкоголь, поскольку никаких проблем со здоровьем у него не было. Кроме того, эксперты выяснили, что он действительно виноват в смерти бабушки, однако не имеет никакого отношения к смерти отчима.

Также было установлено, что Роман Жилкин подделал результаты ДНК-экспертизы. Более того, новый тест показал, что Роман и Ростислав действительно являются родственниками по матери. Подтвердила это и родительница поссорившихся братьев. В студии выяснили и причину, по которой актер сфальсифицировал результаты теста. К этому оказалась причастна его возлюбленная, которая заинтересована в том, чтобы наследство досталось только ему.