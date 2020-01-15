В России озаботились атаковавшим Европу опасным вирусом

Фото: Иван Руднев / РИА Новости

России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8, активно перемещающегося по Европе. Об этом в Роспотребнадзоре рассказали газете «Известия».

Ведомство указало, что вспышки этого вируса были повсеместно ликвидированы, за исключением двух африканских стран. Однако сейчас, в связи с ранней миграцией перелетных птиц, H5N8 снова атакует страны Старого Света.

Несмотря на то, что данный штамм неопасен для человека, эксперты не торопятся закрывать глаза на проблему. Во-первых, из-за него страдает птицеводческое хозяйство — на фермах в Венгрии, Польше и Словакии были забиты десятки тысяч пернатых. Во-вторых, уже сейчас вирус способен заражать свиней, и не исключается его мутация в опасную для человека форму.

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В южные регионы России вирус также может попасть перелетными птицами. Если дикую природу человек не в силах контролировать, то, отмечают эксперты, можно приостановить ввоз продукции из стран, где зарегистрированы очаги инфекции. Помимо эпидемиологической безопасности, страна также получит финансовую выгоду, позволив отечественным производителям занять нишу, которая появится в случае ограничения импорта.

В январе 2019 года оптовые и розничные цены на мясо кур выросли более чем на 20 процентов. Тогда главной причиной подорожания назвали вспышку птичьего гриппа, из-за которой пострадали сразу несколько отечественных производителей.