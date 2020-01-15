Електронний квиток у Луцьку: перевізники запроваджують служби контролю в маршрутках

Луцькі перевізники запроваджують службу контролю за оплатою проїзду у маршрутках.

Про це «ВолиньUA» розповів начальник управління транспорту і зв’язку Луцької міськради Володимир Степанов.

За його словами, служба контролю уже успішно працює на тролейбусах. Тепер вона працюватиме і у маршрутках міста.

«Зараз проводимо навчання людей на базі Луцького підприємства електротранспорту. Ми хочемо, щоб контролери спочатку не штрафували, а проводили виховну роботу серед пасажирів. Стимулювали їх відмовлятися від готівкової оплати. Обов’язок контролю за оплатою проїзду лежить на перевізниках. Наразі вже три перевізники мають власні служби контролю. В майбутньому їх кількість зросте. Також можливо, що перевізники створять спільну службу контролю», — розповів посадовець.

Також Володимир Степанов додав, що у міськраді моніторять ситуацію з тим, яка частина пасажирів платить готівкою і враховують це у розрахунку доходів перевізників.