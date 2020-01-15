Эксперты составили список проблемных турбодвигателей

Мощность, экономичность, взрывная динамика и другие достоинства турбомоторов не впечатляют россиян, поэтому они по-прежнему отдают предпочтение «атмосферникам». Кто виноват в негативном имидже наддувных двигателей, и какие из них действительно были проблемными, рассказал журнал «За рулем».

Наверное, виноваты отчасти и сами автопроизводители — создание турбированных моторов для них стало самым простым и эффективным решением на пути к соответствию ужесточившимся экологическим нормам «Евро-5» (в Евросоюзе – с 2009 года), а затем и «Евро-6», который в силу понятных причин и вовсе оказался недостижим для подавляющего большинства «атмосферников».

В числе самых неудачных наддувных движков «первой волны», как пишет «Профиль», оказались Ford 1.0 EcoBoost (из-за перегревов), 1.4 TSI/TFSI Volkswagen/Audi, моторы BMW семейств N45 и N46 2001—2011 годов выпуска, опелевский 1.0 R3 и многие другие. Также локальными «проколами» с турбомоторами «прославились» Mercedes-Benz, Toyota и Renault.

Разумеется, проблемными были далеко не все двигатели определенных семейств или серий, а только отдельные экземпляры, поэтому однозначных выводов об их «ненадежности» точно делать не стоит. Тысячи точно таких же двигателей успешно отрабатывают заявленный ресурс (и даже больший!), но репутация, как видно, портится у всех.

Наиболее распространенные «болячки» турбомоторов схожи – это известный многим «масложор», повышенный износ резиновых и пластиковых деталей, высокая чувствительность к качеству топлива и октановому числу (для некоторых опасен даже АИ-95), а также нагар на форсунках и клапанах и отложения в цилиндрах и масляных каналах, которые чаще всего проявляются вследствие несвоевременного или некачественного обслуживания агрегатов.

К счастью, уже к 2012 году все проблемные движки были основательно модернизированы, к 2015-му – заменены на новые, ну а скепсис и негатив к наддувным двигателям развеет только время.