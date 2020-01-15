В России зарегистрировали гиперкар Bugatti Divo

Люксембургская канцелярия компании Bugatti Automobiles SAS – Bugatti International SA – запатентовала в России дизайн гиперкара Bugatti Divo стоимостью 5 млн долларов. Соответствующий документ вместе с изображениями гиперкара появился в базе Роспатента.

Гиперкар Bugatti Divo, официальная презентация которого состоялась летом 2018 года на закрытом мероприятии Bugatti, являет собой эксклюзивное спортивное купе, выпущенное ограниченной серией из 40 экземпляров. Модель, построенная на базе «собрата» Chiron, имеет под капотом 8,0-литровый двигатель мощностью 1500 л.с., а максимальная скорость ограничена на отметке 380 км/ч.



Bugatti Divo. Фото Роспатент

Единственным дистрибьютором Bugatti в России остается группа компаний «Авилон», однако за все время россиянам было продано не более четырех суперкаров Chiron (не Divo!). Плюс ко всему, с 2017 года, когда обязательным требованием для сертификации автомобиля стала установка системы ЭРА-Глонасс, новые Bugatti не могут эксплуатироваться на российских дорогах.

Следовательно, сложно понять, чем объясняется необходимость в защите прав интеллектуальной собственности в России на эксклюзивный Bugatti Divo. Может, стандартная процедура?