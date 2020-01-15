Рынок авто с пробегом в РФ в 2019 году упал после трех лет роста

Объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России по итогам 2019 года снизился на 0,4% до 5 млн 404,5 тыс. единиц. Таким образом, вторичный авторынок в нашей стране показал падение впервые после трех роста, отмечают эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ».

Почти четверть всех продаж на российский «вторичке» приходится на отечественные автомобили LADA – за минувшие 12 месяцев эти машины сменили 1 млн 346,5 тыс. владельцев. Каждый девятый перепроданный автомобиль – марки Toyota, что в количественном выражении соответствует 597,6 тыс. экземплярам. Замкнул тройку лидеров Nissan с показателем 303,6 тыс. перепроданных машин.

На четвертой и пятой строчках, как стало известно «Автоновостям дня», оказались корейские Hyundai и KIA – на подержанных автомобилях этих марок остановили свой выбор 284,6 тыс. и 265 тыс. россиян соответственно.