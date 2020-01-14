Опрос: Граждане Турции среди всех мировых лидеров меньше всего доверяют Трампу, и больше всего Путину

По данным исследования, лишь около 11% опрошенных в Турции выразили уверенность в том, что Трамп поступит правильно в мировых вопросах, в то время как Путина, как самого надёжного лидера, поддержали 35% турецких респондентов.

Следующие места в списке после Путина занимают Си Цзиньпин из Китая, Ангела Меркель из Германии и президент Франции Эммануэль Макрон.

Отмечается, что в опросе на Ближнем Востоке и Северной Африке самый низкий рейтинг США зафиксирован в Турции, поскольку отношение к этой стране со стороны турецких граждан более негативное по сравнению с остальным миром.

Кроме того, по данным Pew, только один из пяти опрошенных в Турции респондентов положительно относится к Соединённым Штатам, что является самым низким показателем по итогам всего опроса.