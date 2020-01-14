Глава Минтруда призвал не пугать россиян роботами и массовой безработицей

Источник: kremlin.ru
По его словам, рынок труда не меняется быстро.
Глава Минтруда Максим Топилин в интервью «Российской газете» призвал не пугать россиян роботами и массовой безработицей. По его словам, рынок труда не меняется быстро. Чиновник также отметил, что с появлением новых цифровых платформ растет и число рабочих мест.
Помимо этого рабочие места создаются в области ухода за пожилыми людьми. По мнению министра, нужно реагировать на развивающиеся формы занятости и развивать законодательство.
Топилин добавил, что при высокой конкурентной зарплате дефицита высококвалифицированных работников не будет.
Источник