Глава Минтруда призвал не пугать россиян роботами и массовой безработицей

Источник: kremlin.ru





По его словам, рынок труда не меняется быстро.

Глава Минтруда Максим Топилин в интервью «Российской газете» призвал не пугать россиян роботами и массовой безработицей. По его словам, рынок труда не меняется быстро. Чиновник также отметил, что с появлением новых цифровых платформ растет и число рабочих мест.

Помимо этого рабочие места создаются в области ухода за пожилыми людьми. По мнению министра, нужно реагировать на развивающиеся формы занятости и развивать законодательство.

Топилин добавил, что при высокой конкурентной зарплате дефицита высококвалифицированных работников не будет.

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