Бывший глава «Делимобиля» стал руководителем операционного департамента Delivery Club

Источник: Delivery Club





Ранее он также входил в состав операционной группы Uber в странах СНГ, Центральной и Восточной Европы.

Новым операционным директором Delivery Club стал Мухит Сейдахметов, сообщает РБК. До этого он возглавлял каршеринговый сервис «Делимобиль» и входил в состав операционной группы Uber в странах СНГ, Центральной и Восточной Европы. Приоритетной задачей для Сейдахметова будет увеличение доставки в городах присутствия и улучшение логистики.

По итогам третьего квартала 2019 года выручка Delivery Club составила 1,24 млрд руб., что выше показателя за аналогичный период прошлого года на 191%. В 2019 году Delivery Club стал частью совместного предприятия Mail.ru Group и Сбербанка, вложив в новую компанию 100% сервиса и 29,67% в сервисе такси «Ситимобил».

Бывший операционный департамент компании возглавлял Владимир Гусев решил развивать собственные проекты и покинул компанию по своей инициативе.

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