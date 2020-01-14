Mail.ru Group и Сбербанк завершили создание платформы в сфере foodtech и транспорта

Источник: Mail.ru Group





Стороны не исключают привлечения дополнительных партнеров для развития платформы в будущем.

19 декабря Mail.ru Group и Сбербанк завершили формирование партнерства в сфере цифровых технологий для рынка продовольствия и транспортных решений. Стороны получили равные доли в совместном предприятии. Все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, включая ФАС, были сделаны.

Компании договорились о консолидации 100% цифровой платформы для ресторанного рынка SberFood (ранее — FoodPlex), включающей платформу ERP для ресторанного бизнеса. В результате консолидации текущие партнеры Сбербанка по SberFood – Rambler Group и GHP Group – получат миноритарные доли в Delivery Club. Доля СП в Delivery Club составит до 98,1%. Стороны также внесут в СП сервис каршеринга YouDrive, свои доли в DC Daily, Performance Group, «СберМаркет» и другие комплементарные активы. Доля СП в «Ситимобил» в результате реструктуризации и инвестиций составит до 95% к концу первого квартала 2020 года. Миноритарными акционерами Ситимобил остаются «МегаФон» и основатель сервиса Арам Аракелян.

Структура корпоративного управления предусматривает создание совета директоров, в который войдут по три представителя от Mail.ru Group и Сбербанка, а также один независимый директор. Представители Mail.ru Group — генеральный директор Mail.ru Group в России, вице-президент Mail.ru Group Анна Артамонова и первый заместитель генерального директора Mail.ru Владимир Габриелян. Представители Сбербанка — первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис, старший вице-президент Сбербанка Андрей Ванин и заместитель председателя правления Сбербанка Светлана Кирсанова.

Совместное предприятие станет единственной точкой развития соответствующих сервисов для каждой из компаний. Компании внесут в платформу активы и денежные средства в совокупном размере до 64,6 млрд руб. при достижении целевых показателей бизнес-плана до ноября 2020 года.

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