Депутаты Алтайского Заксобрания обеспокоились возросшей крае смертностью дорогах

Аварийность на дорогах Алтайского края станет темой ближайшего заседания правового комитета АКЗС. Информация об этом опубликована на сайте парламентского центра. Как пояснили в Заксобрании, депутаты всерьез озабочены большим количеством автомобильных аварий, которые были зафиксированы на трассах региона за последнее время. По всей вероятности, исполнение нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе может оказаться под угрозой, хотя к нему и так возникает немало вопросов со стороны жителей края.

Как сообщил председатель комитета по правовой политике краевого парламента Андрей Осипов, мониторинг дорожных происшествий на протяжении новогодних праздников показал, что почти каждый день в регионе происходили аварии со смертельным исходом. «До Нового года и за выходные всего погибло около 15 человек,» — уточнил Осипов. В связи с этим было принято решение на ближайшем заседании комитета, которое состоится перед январской сессией АКЗС, рассмотреть вопрос о выполнении программы «Безопасный город». По заверению Андрея Осипова, на совещании будут приглашены все ключевые структуры, ответственные за положение дел на дорогах, в том числе Министерство транспорта Алтайского края и ГИБДД.

Председатель АКЗС Александр Романенко в свою очередь рассказал о достаточно очевидных для каждого вещах. «Дороги вокруг нас: мы каждый день передвигаемся по ним на транспорте, переходим на светофоре. Люди должны иметь возможность без больших задержек добираться до нужного места, садиться в общественный транспорт и ходить по тротуарам без риска скатиться под проезжающее авто, ездить с семьей в автомобиле, не опасаясь нарваться на очередного лихача. Все это справедливо и для дорог между населенными пунктами», — заявил Романенко. По его мнению, задача депутатов — оперативно реагировать на ситуации с ростом числа аварий и стремиться навести порядок в этой сфере нашей жизни.

По мнению множества барнаульцев, повод для реакции действительно есть, хотя согласно октябрьскому отчету ГИБДД Барнаула, некоторые показатели аварийности тогда резко упали. Городские и краевые власти заявили, что большую роль в уменьшении количества ДТП будет играть реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Чиновники утверждали, что на отремонтированных дорогах аварии случаются реже, но подтверждений тому пока предоставлено так и не было. Более того, сами горожане в соцсетях публиковали свидетельства того, что на некоторых участках после ремонта опасность для пешеходов выросла.

Тем не менее по задумке властей, число смертей в ДТП в Алтайском крае к 2030 году должно свестись к нулю. Об этом заявлял губернатор Виктор Томенко по итогам участия в заседании Государственного совета по развитию автодорог и безопасности дорожного движения. Удастся ли достичь этого показателя — по-прежнему остается большим вопросом. В конце прошлого года Виктор Томенко в очередной раз высказывал обеспокоенность обострившейся на дорогах ситуацией. Тем не менее, в 2020 году власти решили вернуть «зеленую волну» на проспекте Ленина в Барнауле, обосновывая это ремонтом Старого моста через Обь и стремлением избежать пробок.