Россиянин хочет продать за 140 млн рублей свой детский рисунок

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mavit
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Share Tweet Share Share Email CommentsРоссиянин хочет продать за 140 млн рублей свой детский рисунок

Россиянин намерен выручить за свой детский рисунок не менее 140 миллионов рублей. Соответствующий лот накануне был опубликован в сервисе «Авито». По сведениям издания «ПолитЭксперт», автор даже высказался по поводу данного произведения. Он считает, что цена этой карты слишком занижена, но он ничего не сможет с этим сделать, ведь ему очень нужны деньги.Данная картина под названием «Красноармеец на лошади» была нарисована мужчиной в 6 лет, а идея продажи появилась после уборки в загородном доме. Что касается снижения стоимости, то этого точно не произойдет даже в случае появления потенциальных покупателей. Примечательно, что заинтересовавшийся любитель посоветовал ему немного уступить в цене, но получил категорический отказ.

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Россиянин хочет продать за 140 млн рублей свой детский рисунок