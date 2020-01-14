Жителям России могут запретить запускать пиротехнику вблизи жилых домов

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Депутат Государственной Думы Евгений Фёдоров обратился с письмом к главе МЧС Евгению Зиничеву. Член комитета по налогам и бюджету внёс предложение о запрете для жителей России запускать пиротехнику, в частности, фейерверки и петарды, вблизи жилых домов и медучреждений. Евгений Фёдоров предлагает введение для россиян некоторых ограничений относительно запуска не всегда безопасной пиротехники. Так, по мнению депутата, использовать петарды и другие пиротехнические устройства стоит разрешать не ближе, чем в радиусе 0,5 км от жилых домов. Таким образом можно снизить вероятность пожаров и несчастных случаев, спровоцированных неправильным использованием фейерверков, так как не все люди могут рассчитать, к примеру, направление и силу ветра.

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Также Фёдоров отмечает, что громкие звуки при запуске пиротехники могут приносить неудобства семьям с маленькими детьми или пациентам медучреждений. В связи с этим можно ввести запрет на использование данных устройств в непосредственной близости от вышеназванных объектов.