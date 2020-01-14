В Забайкалье эксгибиционист за развлечение в общественном туалете получил 14 лет строго режима

Share Tweet Share Share Email CommentsВ Забайкалье эксгибиционист за развлечение в общественном туалете получил реальный срок. Агинский районный суд приговорил жителя Могуйтуйского района к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В пресс-службе краевой прокуратуры рассказали, что в день, когда было совершено преступление, мужчина пьянствовал. Подогрев себя напитками с градусом, он зашел в общественный туалет вслед за двумя маленькими девочками. А в помещении он разделся перед малышками и попытался удовлетворить свои сексуальные потребности.

Спугнула эксгибициониста взрослая посетительница общественной уборной.

Невзирая на то, что непосредственно факта насилия не было, мужчина понес ответственность как за сексуальное насилие.

«Учитывая возраст девочек, действия мужчины квалифицированы как насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей», – цитирует пресс-службу прокуратуры «МК».

READ Самые скандальные фотографии знаменитостей, сделанные папарацци

Необходимо ответить, что на суде эксгибиционист вины своей не признал, но у следствия нашлись доказательства его вины. В результате суд приговорил его к 14 годам тюрьмы и ограничению свободы сроком на год.

Кроме того, мужчина будет находиться под принудительным наблюдением и лечением у врача-психиатра.