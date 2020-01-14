Samsung Galaxy S20 Ultra 5G получит камеру на 108 Мп и ОЗУ на 16 Гб

Share Tweet Share Share Email CommentsФлагман электроники готовит премиальную мобильную новинку, которая сможет обставить любой персональный компьютер – ну разве что геймерский ПК ей будет не по зубам, и то не факт. И это смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra. Аппарат будет представлен широкой публике уже 11 февраля на выставке в Сан-Франциско.

Инсайдеры, надо отдать им должное, работают, не покладая рук. За месяц до премьеры о флагманах известно почти все. И последние сведения реально удивили.

Известно, что 11 февраля Samsung представит всю линейку Galaxy S20. В нее будут входить Samsung Galaxy S20 Plus, Samsung Galaxy S20 Ultra с поддержкой сетей пятого поколения. Последние позиционируются производителем как премиальные флагманы. К достоинствам гаджетов информаторы относят наличие нереально крутой камеры на 108 Мп. Примечательно, что она будет эксклюзивной – такой датчик Samsung другим компаниям не поставляет и не намерена это сделать.

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Samsung Galaxy S20 Ultra, к тому же, обзавелся и нереальным зумом. Так, производитель позаботился о наличии 100-кратного гибридного зума и 10-кратного оптического зума.

Премиальный гаджет будет способен работать в сетях пятого поколения и получит опцию eSIM (возможность совершать звонки без наличия физической сим-карты).

Еще одно достоинство – у премиум-флагмана будет очень хорошая оперативная память – предполагается, что модель выйдет в версиях с 12 или 16 Гб ОЗУ. Подчеркнем, что на сегодняшний день это рекордный объем.

Встроенная память также сможет посоперничать с ПК – предлагаться она будет в версиях со 128, 256 и 512 ГБ, с возможностью установить microSD емкостью до 1 Тбайт.

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