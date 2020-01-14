11 неосознанных моделей поведения, которые разрушают нашу душу

Вот как мы становимся несчастливыми людьми…

Эзотерика

Автор Редакция На чтение 3 мин. Просмотров 230 Опубликовано 14.01.2020

Наше духовное «я» является гораздо более хрупкой сущностью, чем кажется. Поэтому разрушая его с помощью некоторых необдуманных поступков, мы постепенно разрушаем и собственные энергетические сущности.

Воспитания собственной души – процесс долгий и трудный. И необходимо убедиться, что вы приложили для этого все усилия. Помните: никогда не поздно стать той личность, которой вы хотите. Вы способны на гораздо большее, чем думаете.

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Итак, 11 вещей, которыми мы неосознанно разрушаем собственные души:

1. Мы отказываемся от собственной мечты

Не откладывайте выполнение поставленной задачи на завтра – начните работать над ней уже сегодня. Если вы не рискнете выйти в мир, жизнь пройдет мимо, а вы даже не поймете этого.

2. Мы распространяем сплетни

Распускать сплетни об окружающих людях – это отличный способ разрушить их личности и испортить свою карму. Вы должны относиться к другим так, как желали бы, чтобы они относились к вам. Например, вам бы хотелось, чтобы другие люди распространяли слухи о вас самих?

3. Мы участвуем в скандальных ситуациях

Сам скандал – это только видимая часть глубокой воронки, которая способна засосать целиком и сделать глубоко несчастным человеком. Такого рода вещи чем дальше, тем сильнее подпитываются вашей энергией.

4. Мы притворяемся другими людьми

Вы являетесь тем, кто есть – и никем другим, поэтому вам следует прекратить играть чужие роли. В этом мире нет идеальных людей, и у каждого из нас свои недостатки.

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Быть собой – что может быть удивительнее и прекраснее этого?

5. Мы стараемся угодить всем вокруг нас

Окружающие всегда найдут повод выявить свое недовольство. Поэтому будет глупо, если вы станете тратить свою жизнь на то, чтобы удовлетворять капризы других. Так вы лишь сделаете себя несчастным человеком.

6. Мы лжем себе и другим

Вы никогда не должны обманывать ни себя, ни окружающих. Вы заслуживаете правды, как и те люди, которыми вы дорожите. Даже самый сладкий обман через некоторое время будет раскрыт, поэтому даже не тратьте на него свое время.

7. Мы отказываемся любить себя

Мы всегда должны любить себя – и порой над этим приходится поработать. Не стоит воспринимать свою душу как нечто должное.

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8. Мы завидуем другим людям

Вы всегда будете оставаться самими собой – уникальным человеком с собственным жизненным путем. На самом деле по ту сторону забора трава не всегда оказывается столь зеленой, как кажется.

9. Мы подавляем свои эмоции

Вам нужно регулярно освобождаться от накопленных эмоций. «Разлив их по бутылкам и закупорив», вы лишь чувствуете себя застрявшем на одном месте. Если вы не примите эмоции, то никогда не сможете с ними совладать.

10. Мы переживаем из-за прошлого

Ваше подлинное «Я» не живет в прошлом. У вас уже не получится изменить прошедшие события, поэтому лучшее, что вы можете с ними сделать – это отпустить их. Иначе прошлое всегда будет продолжать доставлять вам боль.

11. Мы превращаем себя в жертв

Подпитывая менталитет жертвы, мы лишь разрушаем свой потенциал.

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