Президент Татарстана о «Рубине»: «Мы должны любить наши команды вне зависимости от того, десятые они или первые»

Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании коллегии министерства спорта по итогам 2019 года высказался о последних изменениях в «Рубине» и призвал татарстанских болельщиков поддерживать свою команду.

«В футболе мы пригласили нового тренера. Давайте пожелаем „Рубину“ удачи. Мы должны любить наши команды вне зависимости от того, десятые они или первые. Если команда десятая, значит, виноват не только тренер и спонсор, но и мы тоже как болельщики, как патриоты команды», — высказал мнение президент.

В декабре «Рубин» возглавил Леонид Слуцкий, ранее работавший в сборной России, ЦСКА, английском «Халл Сити» и голландском «Витессе». На прошлой неделе он встретился с Миннихановым в кабинете министров.

Сейчас «Рубин» находится на сборах в Турции. Сегодня Слуцкий провел первую полноценную тренировку с командой.