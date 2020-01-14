У волинське містечко запрошують на роботу поліцейських

В Нововолинське відділення поліції запрошують на роботу на посади працівників секторів реагування патрульної поліції та дільничних офіцерів поліції.
Про це інформує БУГ.
Подача анкет буде тривати з 20 січня 2020 року на офіційному сайті Національної поліції України.
Кандидатам пропонується:
Заробітна плата від 10200 гривень;
Щорічна оплачувана відпустка тривалістю від 30 днів;
Безоплатне обслуговування поліцейського та членів його сім’ї у закладах охорони здоров’я МВС;
Компенсація 75% вартості санаторно-курортного лікування та відпочинку для поліцейського та 50% для членів його сім’ї;
Гарантована матеріальна допомога у разі ушкодження здоров’я під час несення служби;
Можливість отримання вищої освіти у начальних закладах Національної поліції за державним замовленням;
Можливість отримання житла у лізинг без сплати будь-яких відсотків.
Компенсація за винайм житла на підставі постанови КМУ №866 (Про затвердження Порядку виплати та визначення розміру грошової компенсації поліцейським за найм ними житла).
Обов’язки поліцейського сектору реагування поліції:
Патрулювання визначеної території для забезпечення публічної безпеки і порядку;
Швидке та ефективне реагування на правопорушення;
Виїзд на виклики громадян по лінії 102;
Забезпечення безпеки дорожнього руху;
Надання невідкладної допомоги громадянам;
Здійснення заходів, спрямованих на розкриття злочинів по гарячих слідах, а також протидія злочинності.
Обов’язки дільничного офіцера поліції:
Поліцейська діяльність, орієнтовна на громаду;
Взаємодія з органами державної влади та місцевого самоврядування, населенням і громадськими формуваннями з охорони публічного порядку на закріпленій дільниці;
Здійснення профілактичної роботи, спрямованої на запобігання вчиненню кримінальних та інших правопорушень;
Здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення, прийняття рішень про застосування адміністративних стягнень;
Проведення перевірки за зверненнями громадян і посадових осіб та вжиття необхідних заходів щодо виконання вимог законодавства.
Вимоги до кандидатів:
Громадянство України;
Вік від 18 років;
Повна загальна середня або вища освіта;
Вільне володіння українською мовою.
Кандидатів на службу в поліцію просять звертатися в робочі дні (крім суботи та неділі) з 09.00 год. до 18.00 год. до чергової частини Нововолинського відділення поліції за адресою: м. Нововолинськ, вул. Нововолинська, 15.