Прогноз: Иранская политика на 100% останется неизменной — NovostiNK — Новости Армении



14 января 2020, 21:32 — NovostiNK Иранская политика на 100% останется неизменной . Об этом можно говорить с уверенностью уже сегодня. Подобное мнение выразил NovostiNK эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев.

“Даже если президент США введет в отношении ИРИ новые, обещанные им санкции, эти ограничения никак не скажутся на отношениях Тегерана с его ключевыми на сегодняшний день торговыми партнерами. Речь идет в первую очередь о России и Китае. Я, конечно, не исключаю возможности некоторого падения объема инвестиций в Иран, однако, полного их прекращения ожидать не следует”, — отметил он.

Согласно эксперту, Москва и Пекин сворачивать свои программы в ИРИ в угоду США не будут. Более того, он не исключает расширения торгово-экономических связей между Ираном и, находящимися под давлением Соединенных Штатов, Россий и Китаем. Востоковед, в этом свете, рассматривает Исламскую республику как возможность для китайцев и россиян восполнить ограничиваемую США экономическую активность в других регионах.

В этом свете, Князев не ожидает в обозримом будущем согласия Тегерана на новые переговоры с Вашингтоном с новым содержанием относительно собственной ядерной программы. По его оценкам, убийство генерала Касема Сулеймани стало мощным ударом по самой идее переговоров по ядерной программе.

“Сегодня иранцы как никогда консолидированы вокруг собственного руководства и не доверяют США еще более, чем это наблюдалось до последних событий. Понятно, что подобный фон не может служить идеальным дополнением к началу переговоров по производству в ИРИ баллистических ракет, чего так хочется начать США. Последняя эскалация еще более утвердила иранцев в эффективности ракет как аргумента в их весьма непростых и усугубляющихся отношениях с США”, — подытожил Князев.

Влиятельный иранский генерал, командующий силами специального назначения Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» Касем Сулеймани был убит в ночь со 2 на 3 января в результате авиаудара американских ВВС в районе аэропорта Багдада по приказу президента США Дональда Трампа. В последующие дни Иран нанес серию ракетных ударов по американским базам в Ираке. Через 16 часов после начала обстрела президент США Дональд Трамп заявил о готовности США к миру, одновременно анонсировав против ИРИ новые санкции. Более того, в момент эскалации ситуации иранскими средствами ПВО над Тегераном по ошибке был сбит пассажирский самолёт Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» со 167 людьми на борту.

Саргис Тертерян

Источник: NovostiNK