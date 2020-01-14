Минкомсвязь может отказать в бесплатном выделении частот для 5G





Ведомство пригрозило этим на случай, если участники рынка не договорятся о создании совместной компании.

Минкомсвязь планирует внести изменения в Концепцию создания и развития сетей мобильной связи пятого поколения в России, согласно которым частоты 4,4–4,9 ГГц будут выставлены на торги, если до конца октября операторами связи не будет подписано соглашение о создании совместного предприятия для развертывания сетей 5G, сообщает РБК. Ранее ведомство хотело выделить их операторам бесплатно.

20 сентября рабочая группа по направлению «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» (АНО ЦЭ) согласовала концепцию развития стандарта связи 5G в России. В проекте говорится, что с точки зрения международной гармонизации в качестве наиболее приоритетной для 5G в России рассматривается полоса частот 3,4–3,8 ГГц. Однако наиболее удобными частотами для тестирования новой технологии операторы называют диапазон 4,4–4,99 ГГц. В отношении этого спектра перед операторами был поставлен выбор: получение частот на аукционе или бесплатное выделение диапазона единому инфраструктурному оператору.

По информации издания, операторы все еще ведут переговоры о создании СП для высвобождения частот, но окончательные параметры предприятия до сих пор не согласованы.

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