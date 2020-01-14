В Samsung надеются на скорое восстановление рынка памяти DRAM





По предварительным оценкам, операционная прибыль компании за четвертый квартал составила 6 млрд долл., что на треть меньше, чем в предыдущем году, но больше, чем ожидали аналитики.

Цены на модули памяти достигли нижней точки, считают в компании Samsung Electronics. Поэтому прибыль компании упадет не так сильно, как предсказывали аналитики. В компании надеются на то, что восстановление рынка начнется в ближайшем времени.

Samsung является крупнейшим в мире производителем микросхем памяти DRAM. Выручка компании падает с 2018 года из-за того, что в условиях ослабления экономики закупки памяти операторами центров обработки данных сократились, а накопление запасов привело к снижению цен. Однако сейчас надежду на восстановление рынка дают перспективы улучшения торговых отношений между США и Китаем и повышение спроса на модули памяти для серверов и смартфонов с поддержкой 5G.

По предварительным оценкам Samsung, операционная прибыль за четвертый квартал прошлого года составила 6,04 млрд долл., что на 34% меньше, чем в предыдущем году, но больше, чем ожидали аналитики. Объем продаж при этом упал на 0,5%. По утверждениям источников (официально эта информация не публикуется), продажи микросхем и мобильных устройств принесли больше выручки, чем ожидали аналитики, а продажи дисплеев — меньше. В сентябре Samsung закрыла на переоборудование одну линию по производству ЖК-дисплеев.

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