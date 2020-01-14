Силовики встряхнули муниципальных похоронщиков Барнаула из-за подозрений мошенничестве

Деятельностью МУП «Специализированная похоронная служба» заинтересовались правоохранители. Как сообщает портал Regnum со ссылкой на свои источники, а также ряд других федеральных СМИ, на минувшей неделе силовики провели на предприятии обыски. Эту информацию позже ГТРК «Алтай» подтвердили инсайдеры в городской администрации.

Источники Regnum отмечают, что речь может идти о превышении должностных полномочий и совершении мошенничества сотрудниками муниципального предприятия и некоей «дружественной» организации. Якобы именно у нее все агенты должны были покупать продукцию. «Берут деньги с людей за товар вдвойне, а через МУП договоры не проводят. Оказали 1000 услуг, а в отчетности показали 600. Деньги в карман. За сообщение о смерти деньги платили полиции и скорой — 600 рублей за адрес. Затем с каждого договора за полученный адрес необходимо было отдать 20 %», — приводит издание данные своего источника.

Полиция и СУ СКР по Алтайскому краю пока не подтвердили свою причастность к упомянутому мероприятию в стенах МУПа. Однако же в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю обмолвились «Толку», что «этим занимаются в УФСБ региона». Там ИА «Банкфакс» получить оперативный комментарий не удалось.

После того, как неофициальная информация об оперативных действиях распространилась в соцсетях, ее подтвердили источники ГТРК «Алтай» в администрации Барнаула. По данным издания, прошло изъятие бухгалтерских документов. Также в ряде Telegram-каналов сообщается о возможном задержании руководителя МУПа. Директором предприятия является Виталий Иконников. Однако источники ТАСС не подтвердили задержание. В МУП «Специализированная похоронная служба» ИА «Банкфакс» не смогли сказать, находится ли руководитель на рабочем месте и отказались от комментариев.

Также в Telegram-каналах указывают, что возможным контрагентом МУПа, к которому проявляют интерес силовики, является ООО «Сибинтекс». Любопытно, что по указанному в электронных справочниках телефону компании корреспонденту ИА «Банкфакс» ответили, что это «похоронная служба», хотя по документам основной вид деятельности «Сибинтекса» — неспециализированная торговля. Более того, указанный в справочниках электронный адрес фирмы совпадает с электронным адресом МУП. Фирма регулярно участвует в госзакупках, основной заказчик — МУП «Специализированная похоронная служба» (по данным портала Госзатраты, общая сумма контрактов — около 45 млн рублей). Руководителем ООО является Александр Ситников.

Также упомянем, что СУ СКР по Алтайскому краю в октябре 2019 года инициировало проверку по сообщению о ненадлежащим образом погребенных людях. Это произошло после публикации в СМИ, в которой заведующий кладбищем во Власихе Владимир Каминский рассказал о неупокоенных должным образом безродных. Он отмечал, что в большинстве из не зарытых могил лежат дети. Сам он повлиять на ситуацию якобы не мог — по его словам, распоряжением руководства он был отстранен от работы с захоронениями. В то же время руководитель МУП «Специализированная похоронная служба» Виталий Иконников выразил уверенность, что его подчиненный был обязан закопать могилы. Руководитель МУПа даже грозился уволить Каминского, если видео с могилами попадет в публичный доступ. В то же время заведующий кладбищем заявлял, что его якобы пытаются выжить с должности ради другого претендента. При этом по имеющейся информации он не обращался к руководству с просьбой принять меры, помочь с техникой для организации погребений.

Добавим, что по наиболее актуальным данным онлайн-отчетности, МУП «Специализированная похоронная служба» за 2018 год показало выручку в 103,1 млн рублей. При этом предприятие сработало с убытком в 1,7 млн рублей.