Пластика не помогла Дарье Пынзарь избавиться от брылей

Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь поделилась, что прибегала к пластическим операциям. Прошло 8 месяцев после операции, но звезда все же прибегает к удалению брылей с помощью косметических процедур, потому что мечтает об идеально ровном овале лица.

Дарья Пынзарь сделала пластическую операцию в апреле прошлого года. При помощи хирургии знаменитость хотела избавиться от второго подбородка и брылей. Однако она все еще обеспокоена тем, что контур лица неидеален.

34-летняя Пынзарь прибегает к бьюти-процедурам в стремлении достичь желаемого результата. В ответе на вопросы подписчиков, она сказала, что делает ультразвуковой лифтинг.

«Попробовала ультразвуковой лифтинг и осталась довольна результатом. Мне предлагали и другие процедуры, но я отдала предпочтение Ulthera», — рассказала знаменитость в своем Инстаграме.

Ультразвуковой лифтинг относится к косметологическим процедурам. Это своего рода альтернатива хирургической подтяжки лица. Благодаря этим процедурам тонизируются мышцы лица и уплотняется кожа.