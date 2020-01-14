Названы популярные завтраки, которые нельзя есть утром

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Названы популярные завтраки, которые нельзя есть утром Многие диетологи сходятся во мнении, что завтрак является самым важным приемом пищи. Согласно результатам исследования, проведенного в институте Мензис (Танзания), если отказываться от завтрака в течение долгого времени, то это может привести к увеличению риска возникновения диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.Читайте на Информинг. Ру Использование поваренной соли помогло значительно снизить раковые клеткиТаким образом, можно сказать, что завтрак нельзя пропускать. Дело в том, что утром человек набирается энергии, а также в это время суток в организме запускается процесс пищеварения. Названы популярные завтраки, которые нельзя есть утромОднако, как утверждают диетологи, завтракать надо правильно. Эксперты советуют отказаться от трех блюд, которые многие люди часто готовят на завтрак. Такая пища в большей степени вредна, чем полезна. Нездоровые завтраки способствуют прибавке веса и могут привести к хроническим заболеваниям, пишет vk-smi.ru.

Так, медики рекомендуют отказаться от сухих завтраков, которые позиционируются как фитнес-продукты. Зачастую многие люди верят тому, что пишется на упаковке. В частности, производители такой продукции сообщают о том, что в сухих завтраках содержатся цельные злаки, витамины и железо, но это маркетинговые ходы для привлечения покупателей.Подобные продукты содержат рафинированные (не цельные) зерна и сахар. Злаки обработаны с использованием искусственных питательных веществ и подсластителей.Также любимыми блюдами могут быть блинчики и вафли. Однако они содержат рафинированные углеводы, что способствует резистентности к инсулину и ожирению. Ко всему, блины и вафли употребляют с сиропами и вареньем, где много сахара, который способен вызвать преддиабетное состояние. Не лучший вариант есть на завтрак обезжиренные йогурты с фруктовыми наполнителями. В таких продуктах также много сахара. Диетологи советуют есть йогурты с высоким процентом жирности, так как жир усваивается дольше, чем углеводы. Таким образом, человек дольше будет ощущать сытость. Яндекс Дзен