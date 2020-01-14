Названы популярные завтраки, которые нельзя есть утром

Многие диетологи сходятся во мнении, что завтрак является самым важным приемом пищи. Согласно результатам исследования, проведенного в институте Мензис (Танзания), если отказываться от завтрака в течение долгого времени, то это может привести к увеличению риска возникновения диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.Читайте на Информинг. Ру Использование поваренной соли помогло значительно снизить раковые клеткиТаким образом, можно сказать, что завтрак нельзя пропускать. Дело в том, что утром человек набирается энергии, а также в это время суток в организме запускается процесс пищеварения. Однако, как утверждают диетологи, завтракать надо правильно. Эксперты советуют отказаться от трех блюд, которые многие люди часто готовят на завтрак. Такая пища в большей степени вредна, чем полезна. Нездоровые завтраки способствуют прибавке веса и могут привести к хроническим заболеваниям, пишет vk-smi.ru.

Так, медики рекомендуют отказаться от сухих завтраков, которые позиционируются как фитнес-продукты. Зачастую многие люди верят тому, что пишется на упаковке. В частности, производители такой продукции сообщают о том, что в сухих завтраках содержатся цельные злаки, витамины и железо, но это маркетинговые ходы для привлечения покупателей.Подобные продукты содержат рафинированные (не цельные) зерна и сахар. Злаки обработаны с использованием искусственных питательных веществ и подсластителей.Также любимыми блюдами могут быть блинчики и вафли. Однако они содержат рафинированные углеводы, что способствует резистентности к инсулину и ожирению. Ко всему, блины и вафли употребляют с сиропами и вареньем, где много сахара, который способен вызвать преддиабетное состояние. Не лучший вариант есть на завтрак обезжиренные йогурты с фруктовыми наполнителями. В таких продуктах также много сахара. Диетологи советуют есть йогурты с высоким процентом жирности, так как жир усваивается дольше, чем углеводы. Таким образом, человек дольше будет ощущать сытость. Яндекс Дзен