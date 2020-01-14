На Земле обнаружен материал, который старше Солнечной системы

На Земле обнаружили древний материал, возраст которого на несколько сотен миллионов лет больше, чем Солнечной системы. Последнее исследование показало, что микроскопические зерна пыли возникли в какой-то далекой звезде около 7 миллиардов лет назад. Если сравнивать с Солнцем, то его возраст составляет всего 4,6 миллиарда лет, сообщает портал Новости Планеты.На землю эти крошечные древние зерна попали во время падения метеорита. В метеоритах достаточно часто содержатся такие «пресолярные зерна», но найти их очень сложно, ведь они находятся глубоко внутри камня. Пресолярные зерна содержались в огромном метеорите Мерчисон, вес которого превышал 100 килограмм. Он взорвался над Австралией еще осенью 1969 года и рассыпался на огромное количество маленьких кусочков. 52 килограмма метеорита были отправлены в музей для дальнейшего его изучения. В результате удалось обнаружить очень много зерен минерала, которого специалисты называют карбидом кремния. Благодаря подобной находке ученые смогли больше узнать о том, как формируются звезды и что с ними происходит на начальных этапах. Даже не верится сколько нужно было пройти этим микроскопическим зернам перед тем, как они попали на Землю.