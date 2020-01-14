Ученые смогли победить рак с помощью меди

Ученые продолжают исследования, пытаясь найти лекарство от рака. В рамках одного из таких исследований ученым удалось победить рак у лабораторных мышей, делая им инъекции токсичных частиц меди. По словам авторов этого исследования, используя частицы меди, рак не только можно уничтожить. У лабораторных животных не было в дальнейшем рецидивов заболевания. Читайте на Информинг.Ру: Названы популярные завтраки, которые нельзя есть утром В рамках эксперимента группе мышей вводили специально созданные частицы оксида меди. Он добывается из меди и кислорода, а именно исследование касалось наночастиц, которые в сотни раз тоньше человеческого волоса. Эти частицы вводились одновременно с иммунотераппевтическими препаратами.

Такой метод лечения помог уничтожить опухоль. К тому же, если животным вводились вновь раковые клетки, то иммунная система их мгновенно уничтожала. Теперь ученые планируют продолжить исследование, но уже с участием людей. По мнению авторов методики, в дальнейшем она позволит избавить от вредной химиотерапия не менее 60% пациентов с различными видами рака. При исследовании на мышах им лечили опухоли легких и кишечника. Но ученые считают, что данная методика также может использоваться для лечения рака молочной железы и яичников. Авторы методики отмечают, что многие металлы токсичны для клеток. Они повреждения, разрушают ДНК и мешают процессам воспроизводства. Поэтому различные промышленные выбросы вредят нашему здоровью. Но, тем не менее, крошечные дозы металлов могут оказаться эффективными в лечении онкологических заболеваний, поскольку они могут уничтожать и раковые клетки, уверены ученые. Яндекс Дзен