Марина Неелова хотела заткнуть рот Гафту трусами его жены

Актриса Марина Неелова рассказала интересную историю, случившуюся при подготовке к одной из сцен. Актриса попросила Гафта принести трусы жены, чтобы заткнуть ему рот, [url=]пишет[/url] СтарХит.

На днях Марине Нееловой исполнилось 73 года, однако она все еще работает. Актриса говорит, что не представляет свою жизнь без творчества, поэтому она не хочет уходить на пенсию. Валентин Гафт – один из любимых партнеров артистки. Они познакомились в театре. С тех они вместе работают и очень хорошо дружат. У актера непростой характер.

Марина Неелова при подготовке одного спектакля попросила его об одном интересном одолжении. В одной сцене по сценарию актриса связывает своего партнера и вставляет ему в рот трусы в виде кляпа. Чтобы не было трудностей, Неелова решила обсудить этот момент заранее. Она попросила Гафта принести трусы его жены, чтобы заткнуть ему рот. Актер категорически отказался, объясняя это тем, что у супруги слишком большие формы.

Во время совместной работы с актером возникали и другие казусы. Так, по сценарию постановки Галины Волчек «Три сестры» им нужно было поцеловаться. Гафт застеснялся и пообещал, что сделает это в день самой премьеры. Однако его удалось уговорить прорепетировать этот момент. Неелова рассказала, что его рот стал похож на пропасть и поглотил все ее лицо. На следующей репетиции Гафт раскашлялся. Актрисе пришлось солгать, что она заболела. Гафт обрадовался, что ему не нужно будет целоваться.

Марина Неелова помнит очень много смешных эпизодов в своей работе, но ничуть не жалеет о своей актерской карьере и утверждает, что ей посчастливилось сотрудничать с замечательными людьми.