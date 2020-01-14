Эксперты назвали 3 популярные, но вредные завтрака

Завтрак – это, по мнению большинства диетологов, самый важный прием пищи. Поэтому завтрак пропускать нельзя, ведь с первым приемом пищи человек получает заряд энергии на целый день, пишет Вечерний курьер.Важно знать, какие продукты можно употреблять по утрам, а от чего лучше отказаться. Ведь не все популярные завтраки полезны. Ведь нездоровые завтраки могут сделать человека вялым, «заставят» прибавить в весе, привести к хроническим заболеваниям.

Так, лучше не есть по утрам сухие завтраки. Их часто рекламируют как фитнес-продукты, обещая, что они насытят, а также подарят организму множество витаминов и минералов. Но большинство сухих завтраков содержат в основном рафинированные (не цельные) зерна и сахар. Злаки в таких завтраках прошли интенсивную многоуровневую обработку, из-за чего потеряли множество питательных веществ. К тому же, в сухие завтраки добавляют часто много подсластителей, консервантов, регуляторов вкуса и т.п. Опасны они и тем, что зачастую содержат много сахара. Из-за сахара также вредными являются на завтрак блинчики и вафли. И блинчики, и вафли содержат рафинированные углеводы, а это, по словам исследователей, может способствовать резистентности к инсулину и ожирению. К тому же часто к ним подаются сладкие сиропы, варенья и другие добавки, которые также содержат много сахара, что еще больше вредит здоровью. Лучше не завтракать обезжиренными йогуртами с наполнителями. В таких продуктах также много сахара, а это вредно. Кроме того, йогурты лучше кушать с высоким процентом жирности. К тому же, как показали последние исследования, жирные йогурты более полезны. Поскольку они усваиваются дольше, а это значит, что после них дольше не будет ощущаться голод.