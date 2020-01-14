BMW не будет строить завод в России

Компания BMW окончательно отказалась от планов по строительству своего завода для выпуска легковых автомобилей в России из-за невыгодных условий специнвестконтракта и сложной ситуации на российском рынке. Об этом сообщил президент BMW Group Россия Штефан Тойхерт.

Финальная точка в более чем пятилетних переговорах баварского автоконцерна с правительством РФ была поставлена в июле 2019 года. Специальный инвестиционный контракт (СПИК), поданный немцами на рассмотрение в Минпромторг, не был подписан.

«Камнем преткновения» стали условия: в компании заявили, что им невыгодно работать даже по такому же СПИКу, который ранее подписал Daimler для строительства завода в Подмосковье. Еще менее выгодными условия стали после того, как в декабре правительство представило автопрому новые условия контрактов, из-за которых, как отметил Тойхерт, ряд автопроизводителей может и вовсе покинуть российский рынок.

Напомним, в России действует новый инвестиционный режим (СПИК), в рамках которого государство предоставляет автопроизводителям разные льготы и субсидии в обмен на локализацию производства автомобилей на территории страны. В настоящее время специнвестконтракты заключены с АвтоВАЗ–Renault–Nissan–Mitsubishi, Hyundai, Группой ГАЗ, Daimler, Sollers, Toyota, Volkswagen и другими автопроизводителями.

О том, что BMW планирует построить собственный завод по производству автомобилей в России, «Автоновости дня» сообщали в мае прошлого года. Разместить предприятие планировалось в особой экономической зоне в поселке Храброво Калининградской области.