В Сети продают ГАЗ-2102 «Волгу» за 5 млн рублей

В Тольятти выставили на продажу еще одну «капсулу времени» – новую ГАЗ-3102 «Волгу», которая никогда не ставилась на учет. За редчайший экземпляр, представляющий сегодня высокую коллекционную ценность, просят 5 млн рублей.

То, что момента покупки в 1995 году автомобиль так и не был зарегистрирован, не может не удивлять, однако факт есть факт – его одометр до сих пор указывает на пробег в 10 километров. Следовательно, не мудрено, что эта «Волга» выглядит так, будто она только что выехала из автосалона.



ГАЗ-2102 «Волга». Фото Wroom.ru



ГАЗ-2102 «Волга». Фото Wroom.ru



ГАЗ-2102 «Волга». Фото Wroom.ru



ГАЗ-2102 «Волга». Фото Wroom.ru



ГАЗ-2102 «Волга». Фото Wroom.ru

Напомним, ГАЗ-3102 представляет собой глубоко модернизированный ГАЗ-24, отличный от «донора» более солидной внешностью, усовершенствованными тормозами, новым салоном и прогрессивным двигателем с форкамерно-факельным зажиганием. Как известно «Автоновостям дня», в 80-е (выпуск модификации 3102 начался в декабре 1982 года) такие «Волги» часто называли «директорскими» – тогда их массово распределяли по министерствам, ведомствам, подведомственным организациям и предприятиям.