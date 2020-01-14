В 2020 году АвтоВАЗ выпустит лимитированные версии автомобилей Lada

В 2020 году «АвтоВАЗ» планирует выпустить несколько лимитированных версий моделей LADA. Об этом на вчерашней пресс-конференции, посвященной итогам 2019 года, рассказал директор АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Оливье Морне.

О каких именно моделях идет речь, и что за спецверсии их ждут, топ-менеджер не уточнил. Впрочем, и так понятно, что такие машины будут отличаться расширенным (либо пересмотренным) оснащением и особой отделкой в экстерьере и интерьере.

Не исключено, что одной из анонсированных спецверсий станет LADA XRay Instinct, о которой «Автоновости дня» писали еще в октябре. Тогда же сообщалось, что машина получит черную крышу, черные глянцевые боковые зеркала и черные колесные диски с двухцветным дизайном.

Напомним, последней лимитированной серией в модельном ряду LADA стала #CLUB, автомобили которой (Granta, XRay и Largus) поступили в продажу в октябре. Отличительными особенностями серии LADA #CLUB стали оригинальный дизайн и дополнительное оснащение, ранее доступное только в топовой комплектации Luxe.