Великобритания отказала Шотландии в референдуме о независимости

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Dylan Martinez/Reuters

Правительство Великобритании отказало Шотландии в проведении второго референдума о независимости, сообщает «Би-би-си».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что проведение референдума будет способствовать продолжению политической стагнации в Шотландии, наблюдавшейся в течение последних 10 лет.

Глава правительства напомнил, что референдум 2014 года был заявлен как «единственный в поколении» и показал желание шотландцев остаться в составе Соединенного королевства.

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