На разных полосах Чуйский тракт Алтае признали одной самых бессвязных автострад России

Роскомнадзор совместно с подведомственной радиочастотной службой выяснил, какие из 32 автодорог федерального значения были лучше покрыты услугами мобильной связи операторов «большой четверки» за IV квартал 2019 года. Оказалось, что вице-чемпионом среди трасс с наименьшим присутствием мобильных сетей стал «Чуйский тракт» на Алтае.

Как сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, 100-процентное покрытие всеми операторами связи «большой четверки» зафиксировано на восьми автодорогах: А-132, М-3 «Украина», М-10 «Россия», А-181, А-180 «Нарва», А-280, А-290, А-310. При этом полное покрытие услугами мобильной связи хотя бы одним из операторов связи зафиксировано также на восьми дорогах: М1 «Беларусь», М-2 «Крым», А-270, Р-23, А-147, А-300, А-320, Р-254 «Иртыш».

А вот худшее покрытие остается на трассах А-360 «Лена» (ПАО «МТС» — 66,2 %, ПАО «МегаФон» — 72,3 %, ПАО «ВымпелКом» — 27,8 %, ООО «Т2 Мобайл» — 3,9 %) и Р-256 «Чуйский тракт» (ПАО «МТС» — 79,8 %, ПАО «МегаФон» — 75,5 %, ПАО «ВымпелКом» — 77,5 %, ООО «Т2 Мобайл» — 56,6 %).

По мнению специалистов, главной причиной недостаточного покрытия является отсутствие необходимой инфраструктуры: нет возможности подключить электричество, нет подъездных дорог к месту размещения оборудования в оптимальных точках близ трасс и т.д. Немалую роль играет и экономический фактор — отсутствие связи наблюдается в основном на участках с малым количеством абонентов и их низкой активностью.

Как сообщалось ранее, власти постоянно говорят об улучшении качества «Чуйского тракта». Так, в 2019 году Упрдор «Алтай» заключил с ООО «Барнаульское ДСУ №4» контракт стоимостью 2,28 млрд рублей на реконструкцию «Чуйского тракта» на участке «173 км — 183 км» в районе станции Озерки Алтайского края. Еще 11 км тракта близ города Новоалтайска планируется начать реконструировать весной 2020 года — это участок «212 км — 223 км». Сейчас проект проходит процедуру согласования в Госэкспертизе. Также будет участок (в 4 км — прим. ред. «Интерфакс») капитального ремонта, расширяющий дорогу до четырех полос второй технической категории от 212 км — от бийской развязки — до 216 км. Участок находится сейчас в проектных работах. Торги по нему состоятся в июне-июле 2020 года.

В числе перспективных на Чуйском тракте также видится участок в 15 км от построенного в Тальменском районе края моста с развязкой за более чем 3 млрд рублей до границы с Новосибирской областью. Этот участок «135 км — 150 км» будет четырехполосным. В 2020 году Росавтодор приступит к разработке проектной документации.