5G-смартфоны iPhone появятся на рынке уже в 2020 году

Компания Apple планирует до конца 2020 года представить модели iPhone с поддержкой сетей 5G.

Ранее сообщалось, что новые модели iPhone изначально ограничатся поддержкой диапазона sub-6GHz, тогда как поддержка диапазона mmWave появится в смартфонах лишь в декабре 2020 либо январе 2021 года.

Но, как заявил аналитик Минг-Чи Куо, во второй половине 2020 года выйдут новые iPhone с полноценной поддержкой 5G.

Планируется, что модели с поддержкой mmWave будут доступны в этом году на рынках США, Канады, Японии, Южной Кореи, Великобритании и Японии. Скорее всего Apple будет отключать функцию 5G в странах, которые не предлагают услугу 5G или имеют малое покрытие 5G.

Презентация гаджетов с поддержкой 5G может состояться в сентябре, считает эксперт. А вот в продаже, скорее всего, они появятся чуть позже. Возможно это произойдет в октябре 2020 года. И хотя некоторые аналитики не ожидают такого скорого выхода на рынок iPhone с поддержкой сетей 5G, Минг-Чи Куо уверен, что Apple постарается вывести в продажу их уже в этом году.