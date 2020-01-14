В Петербурге врач «скорой» избил пожилого пациента по пути в больницу

В один из отделов петербургской полиции обратился с заявлением 76-летний ветеран, который сообщил о рукоприкладстве со стороны врача скорой помощи. По словам мужчины, 9 января жена вызвала ему «скорую», поскольку он начал задыхаться от разыгравшегося приступа. Прибывший врач не стал оказывать помощь, а сразу предложил поехать в больницу.

Уже находясь в машине, супруги предупредили медиков, что им нужно ехать в больницу для ветеранов, однако их просьба была проигнорирована – машина свернула к другому лечебному учреждению. Пенсионер потребовал остановиться и открыл дверцу автомобиля. В это время врач схватил его за горло.

«Я стала кричать. Тогда врач ударил мужа в переносицу. Хлынула кровь. Я хотела между ними встать, но медсестра меня толкнула в грудь и скрутила руки сзади», – цитирует [url=]РЕН.ТВ[/url] супругу ветерана.

После этого медсестра скрутила из бинта жгуты, вставила их в нос мужчине и выпустила обоих на улицу. Супруги решили обратиться в полицию. Начата проверка.