Обновленный кроссовер Chevrolet Equinox показали на фото

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mavit
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Обновленный кроссовер Chevrolet Equinox показали на фото

Кроссовер Chevrolet Equinox, занимающий вторую строчку среди самых популярных автомобилей Chevrolet в США, готовится к рестайлингу. Недавно обновленную модель в камуфляже видели на родине, а теперь новинку рассекретило китайское министерство промышленности.

Как видно по фотографиям, главной особенностью внешнего дизайна нового Equinox станет раздвоенная головная оптика, которую «подружат» с новым передним бампером и переработанной радиаторной решеткой. Фонари, в свою очередь, сменили только «начинку».

Обновленный кроссовер Chevrolet Equinox показали на фото
Chevrolet Equinix. Фото Минпромторг КНР

Обновленный кроссовер Chevrolet Equinox показали на фото
Chevrolet Equinix. Фото Минпромторг КНР

Обновленный кроссовер Chevrolet Equinox показали на фото
Chevrolet Equinix. Фото Минпромторг КНР

Кузов Equinox в ходе рестайлинга укоротили на 6 мм (до 4646 мм), тогда как ширина, высота и колесная база не изменились и по-прежнему составляют 1843, 1688 и 2725 мм соответственно.

Серьезные изменения ожидают моторную гамму кроссовера, где, согласно документам, появится новый 1,3-литровый турбомотор мощностью до 165 л.с., который будет соседствовать с 2,0-литровой «турбочетверкой», дефорсированной с 260 до 237 л.с. Информации по трансмиссиям пока нет.

Премьера посвежевшего Chevrolet Equinox для китайского рынка должна состояться в ближайшее время. В Поднебесной новинка появится в первой половине 2020 года, а на родине в США – во второй.