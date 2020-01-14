Обновленный кроссовер Chevrolet Equinox показали на фото

Кроссовер Chevrolet Equinox, занимающий вторую строчку среди самых популярных автомобилей Chevrolet в США, готовится к рестайлингу. Недавно обновленную модель в камуфляже видели на родине, а теперь новинку рассекретило китайское министерство промышленности.

Как видно по фотографиям, главной особенностью внешнего дизайна нового Equinox станет раздвоенная головная оптика, которую «подружат» с новым передним бампером и переработанной радиаторной решеткой. Фонари, в свою очередь, сменили только «начинку».



Chevrolet Equinix. Фото Минпромторг КНР



Chevrolet Equinix. Фото Минпромторг КНР



Chevrolet Equinix. Фото Минпромторг КНР

Кузов Equinox в ходе рестайлинга укоротили на 6 мм (до 4646 мм), тогда как ширина, высота и колесная база не изменились и по-прежнему составляют 1843, 1688 и 2725 мм соответственно.

Серьезные изменения ожидают моторную гамму кроссовера, где, согласно документам, появится новый 1,3-литровый турбомотор мощностью до 165 л.с., который будет соседствовать с 2,0-литровой «турбочетверкой», дефорсированной с 260 до 237 л.с. Информации по трансмиссиям пока нет.

Премьера посвежевшего Chevrolet Equinox для китайского рынка должна состояться в ближайшее время. В Поднебесной новинка появится в первой половине 2020 года, а на родине в США – во второй.