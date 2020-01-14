В России подорожали автомобили Volkswagen

Следуя примеру других автопроизводителей, немецкий Volkswagen тоже поднял цены в России на весь модельный ряд, кроме седанов Passat и Polo. Размер подорожания составил от 21 до 118 тыс. рублей в зависимости от модели и комплектации. Об этом сообщает сайт «Цена Авто».

Новые цены на модели Volkswagen с января 2020 года выглядят следующим образом:

Бензиновый Volkswagen Tiguan – от 1 539 000 до 2 689 000 рублей, дизельный – от 2 189 000 до 2 559 000 рублей (+40-50 тыс. руб.);

Бензиновый Volkswagen Touareg – от 3 609 000 до 5 169 000 рублей, дизельный – от 4 129 000 до 4 919 000 руб. (+110 тыс. руб.);

Volkswagen Teramont – от 3 009 000 до 4 059 000 рублей (+60 тыс. руб.);

Volkswagen Amarok – от 2 524 100 до 4 020 200 рублей (+21 300 – 110 800 руб.);

Бензиновый Volkswagen Caddy – от 1 631 300 до 2 366 900 рублей, дизельный – от 1 960 100 до 2 607 200 рублей (+83 200 – 118 700 руб.);

Бензиновый Volkswagen Caddy Maxi – от 1 733 200 до 2 424 400 рублей, дизельный – от 2 062 000 до 2 776 100 рублей (+54 800 – 100 000 руб.).

Ранее «Автоновости дня» сообщали о том, что с 1 января 2020 года автопроизводители начали массово повышать цены на свои автомобили в России на 2-6% из-за увеличения ставок утильсбора. Подорожанием уже отметились LADA, Renault, Hyundai, Volvo, BMW, Audi, Mercedes-Benz и другие бренды.