В России Peugeot запатентовал новый лифтбек Peugeot 508

Лифтбек Peugeot 508 нового поколения, который, согласно ОТТС, должен приехать в Россию с бензиновым и дизельным двигателями, теперь запатентован. Соответствующий документ вместе с изображениями автомобиля появился в базе Роспатента (ФИПС).

Новый «пятьсот-восьмой» сертифицирован в России с двумя двигателями: 1,6-литровым бензиновым мотором на 150 л.с. и 2,0-литровым «дизелем» мощностью 170 л.с. Пару им составит автоматическая коробка передач, причем с бензиновым двигателем идет шестиступенчатая, а с дизельным – восьмиступенчатая.



Peugeot 508. Фото Роспатент



Peugeot 508. Фото Роспатент

К слову, Одобрение типа транспортного средства, как сообщали «Автоновости дня», Peugeot 508 получил еще в марте. Его срок действия заканчивается уже через 2,5 месяца, однако никаких вестей о возможном старте продаж модели, комплектациях и, тем более, ценах, до сих пор нет.

Если новинка все-таки выйдет на наш рынок, то совсем скоро к ней подоспеют два серьезных конкурента в лице Volkswagen Arteon и новой KIA Optima, которая тоже стала лифтбеком.