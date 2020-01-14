Доступ к Wikipedia в Турции будет открыт после того, как будет опубликовано решение Верховного суда

Напомним, что Конституционный суд 26 декабря вынес решение в пользу Wikipedia, заявив, что запрет турецкого правительства на онлайн-энциклопедию нарушает свободу выражения мнений.

Доступ к Wikipedia и всем её языковым изданиям был заблокирован в соответствии с законом, позволяющим правительству запрещать веб-сайты, которые оно считает возможной угрозой национальной безопасности.

Онлайн-энциклопедия отказалась удалять контент с сайта, сославшись на своё несогласие с цензурой. Wikipedia подала ходатайства в Конституционный суд в мае 2017 года после того как переговоры с турецкими чиновниками и нижестоящими инстанциями не принесли никаких результатов, напоминает Diken.