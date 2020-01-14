Кариес зубов: симптомы, стадии, способы лечения

Практически у каждого человека имеются проблемы со здоровьем зубов и полости рта в целом, потому что современный темп и условия жизни не дают возможности выполнять правильный уход и регулярно посещать стоматологические клинике.

Также для поддержания должного состояния рекомендуется проводить хотя бы иногда профилактические мероприятия, например, направленные на укрепление зубов, на устранение чувствительности и кровоточивости десен. И, конечно же, в результате халатного отношения к здоровью ротовой полости возникают всевозможные проблемы.

Кариес – проблема каждого

Максимально часто в любом возрасте у человека встречается кариес, который чаще всего возникает в результате злоупотребления некоторыми не очень полезными продуктами питания, а так же в результате не тщательного ухода. Однако стоит более подробно ознакомиться с его причинами:

· Неполноценное проведение процедур чистки зубов,

· Преобладание сладких продуктов и недостаток в пище клетчатки,

· Нехватка витаминов и минералов,

· Снижение иммунитета,

· Проблемы с пищеварительной системой и ЖКИ.

Развитие кариеса

При этом стоит отметить, что кариес имеет свое развитие, поэтому может предстать в разных стадиях:

1. Начальная, когда происходит потемнение участка зубной эмали.

2. Средняя, когда происходит более глубокое поражение зуба с образованием углубления.

3. Глубокий кариес отмечается в том случае, когда воспаляется нерв.

При этом необходимо правильное лечение кариеса при любых его развитиях и последствиях. Так что обращаться в стоматологическую клинику необходимо сразу же, как только у вас возникли подозрения на кариес, ведь их можно заметить, посмотрев на зуб в зеркало, или ощутив изменения зуба языком. В этом случае получится предотвратить дальнейшее развитие проблемы. Однако чаще всего люди вспоминают о своих зубах, когда у них возникают болевые ощущения от каких-то продуктов питания, происходит неприятная реакция на холодное или горячее. И в этом случае стоматологи прибегают к нескольким способам лечение: удаление части корня и лечение остального части, либо полное удаление корня.