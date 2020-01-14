Алтайскому оптико-лазерному центру снова пообещали гигантский телескоп лунных измерений

В Алтайском крае к 2024 году планируют ввести в эксплуатацию лунный лазерный дальномер, при помощи которого можно будет с высокой точностью определить расстояние до спутника Земли. Как сообщили ТАСС в пресс-службе научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения», сейчас завершается изготовление его деталей.

«В настоящий момент завершается изготовление составных частей лунного лазерного дальномера. Монтаж и пусконаладочные работы будут проведены в период 2022-2023 годов с вводом в эксплуатацию в 2024 году», — сообщили в пресс-службе. Опытный образец дальномера создадут на базе трехметрового информационного телескопа Алтайского оптико-лазерного центра – его дооснастят специальной аппаратурой. Сам телескоп планируют ввести в эксплуатацию на год раньше, чем лазерный дальномер. Его составные части уже готовы, и в 2020-2022 оборудование готовы смонтировать.

Гендиректор корпорации «Системы прецизионного приборостроения» Юрий Рой еще в 2016 году рассказывал, как алтайский телескоп после модернизации сможет измерить расстояние до Луны с точностью до нескольких мм. Измерения планируется провести с использованием уголковых отражателей на американских и советских космических аппаратах, находящихся на Луне: расстояние будет измеряться между ними и Алтайским центром. Все это, по словам Роя, поможет внести коррективы в работу системы спутниковой навигации ГЛОНАСС.

Отметим, что трехметровый телескоп оптико-лазерному центру имени Германа Титова обещали еще в 2014 году. Установка весом 100 тонн с диаметром главного зеркала 3,12 м и скоростью слежения 3 градуса в секунду также должна была использоваться для проведения лазерной локации Луны для уточнения влияния системы «Луна-Земля» на орбиты спутников системы ГЛОНАСС. Однако после анонса новостей о завершении ее монтажа больше не было.