В Великобритании нашли странную закономерность в действиях Меган Маркл

Стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские отстранились от выполнения королевских обязанностей. Это известие повергло в шок всех, кроме друзей супруги внука Елизаветы II.Друзья Меган Маркл сказали, что такое поведение было ожидаемо, и они ничуть не удивлены.«Она всегда сбегает при возникновении трудностей», — рассказала подруга Меган изданию Daily Mail.Герцогиню Сассекскую очень активно обсуждают в Британии. Внимательные граждане отмечают странную закономерность — все, что начинает жена внука Елизаветы II, она бросает через два года.Также инсайдер отметила, что герцогиня Сассекская солидарна со своим бывшим супругом — режиссером Тревором Энгельсоном, в том, что если ты не готов заниматься каким-либо делом ближайшие 5 лет своей жизни, не стоит тратить на него даже пяти минут.Супруг Меган, принц Гарри, поддержал ее в решении отказаться от королевских обязанностей. Подруга Маркл не понимает ее поступка и не поддерживает ее в этом решении.