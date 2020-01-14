Genesis GV80 заметили на парковке

На днях запланирована мировая премьера Genesis GV80, который является представителем люксового суббренда Hyundai.Если ничего не изменится, то презентация Genesis GV80 состоится уже 15 января. И это будет мировая премьера люксового кроссовера. Впрочем, каким будет этот автомобиль, компания скрыть особо не пыталась. В Сети ранее были опубликованы тизерные изображения этого авто. И вот его заметили на стоянке. А это может говорить о том, что Genesis GV80 появится на рынке вскоре после официальной презентации.

Стоит отметить, что Genesis GV80 очень схож с теми тизерами, которые были представлены ранее. У кроссовера большая решётка радиатора, выполненная в форме щита Cadillac, и фары типа Quad Lamps.Автомобиль получил довольно строгий интерьер. Акцент дизайнеры сделали на материалах и постарались, чтобы авто было максимально комфортным. Отдельно хочется выделить широкоформатный дисплей мультимедиа системы, которая распознает рукописный ввод, голосовые команды и жесты.Известно, что Genesis GV80 будет заднеприводным, но также появятся и модели с полным приводом. Genesis GV80 будет комплектоваться двигателями объемом от 2,5 до 3,5 литра. Genesis GV80 получит восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Ожидается, что это авто тоже появится на российском рынке. Сейчас же в РФ можно приобрести седаны G70 и G80, стоимостью от 2 189000 и 4 69000 рублей соответственно.