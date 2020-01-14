Максим Топилин рассказал, как в 2020 году вырастут зарплаты

Глава Минтруда сообщил, на сколько поднимутся в 2020 году реальная заработная плата и доходы.

В интервью «Российской газете» чиновник раскрыл планы ведомства: реальная заработная плата вырастет на 2,3%, а реальные располагаемые денежные доходы населения – на 1,5%.

У рабочих бюджетной сферы заработная плата в свою очередь будет повышаться, заявил министр.

«Заработные платы категорий, обозначенных в майских постановлениях президента от 2012 года, по-прежнему будут равняться со среднемесячной прибылью от трудовой занятности в регионе. Поднимается данный показатель следовательно, растет и зарплата этих категорий бюджетников», – сказал Топилин.

Такие категории бюджетников, как юристы, бухгалтеры, инженерно-технические и вспомогательные рабочие бюджетных учреждений, обслуживающие здания и оборудование, также получат прибавление : с 1 октября 2020 года фонд оплаты труда по ним проиндексируется на 3%, в 2021 и 2022 годах, вдобавок с 1 октября на 4% каждый год, добавил он.

Для понимания: реальная заработная плата это то численность товаров и услуг, которые человек может приобрести со своей зарплаты;

реальные располагаемые денежные доходы – это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

С 1 января 2020 года МРОТ в России поднялся на 850 рублей, теперь он равен 12130 рублей. Также начале января стало известно, что минимальная заработная плата на Украине впервые превысила российскую – в долларовом исчислении это 199,4 доллара против 195,9 доллара.

Напомним, что 14 января глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил о хищениях из бюджета сотен миллиардов рублей в 2019 году. Руководитель ведомства считает, что общий нанесенный бюджету ущерб может измеряться триллионами рублей.