У Рене Зеллвегер перекосило рот от пластики

У Рене Зеллвегер изменился разрез глаз, пропала мимика и перекосило рот.

Накануне Рене Зеллвегер получила награду за роль в фильме «Джуди» на премии AARP Movies for Grownups 2020 в Беверли-Хиллз. Всеобщее внимание на церемонии было приковано к бьюти-трансформации актрисы. На фото 50-летней Рене видно, что очередные эксперименты красоты коснулись ее рта. Рот артистки выглядит увеличенным. Возможно, такой эффект создается из-за сильного похудения. Форма губ изменилась и Рене явно с трудом улыбается.

В своих интервью Рене Зеллвегер часто делится своими опасениями стать образом Бриджит Джонс, а именно — пухленькой неудачницей, которой никак не удается наладить личную жизнь и сбросить лишний вес. Опасения актрисы вполне обоснованы, поскольку у нее не складываются отношения с мужчинами. Борьба с лишним весом не приводит ни к чему хорошему, напротив, на внешности звезды это сказывается неблагополучным образом. Было бы гораздо лучше, если бы актриса была пышечкой с прищуром и пухлыми губами.

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