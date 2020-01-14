Кроссоверы Audi SQ7 и SQ8 получили бензиновый мотор V8

Кроссоверы Audi SQ7 и SQ8 вскоре появятся на рынке с моторами V8.

Самые мощные моторы будут устанавливаться на автомобилях, которые будут продаваться на американском рынке. Для американских моделей предусмотрен бензиновый 4,0-литровый Twin-Turbo V8, который вырабатывает 500 лошадиных сил.

А вот европейские модификации Audi SQ7 и SQ8 получат дизельные 4,0-литровые TDI V8 с двумя турбинами мощностью 429 л.с.

В компании заявили, что американские модификации Audi SQ7 и SQ8 смогут разгоняться до первой сотни за 4,3 секунды. Это на полсекунды быстрее, чем такие же модели, разработанные для рынка ЕС. Отметим, Audi SQ7 и SQ8 и в США и в Европе будут выпускаться с ограничителем скорости на 250 км/ч.

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Других отличий между моделями для США и Европы нет. Автомобили имеют полноприводные системы для лучшей маневренности на низких скоростях и повышенной устойчивости на высоких скоростях.

Audi SQ7 и SQ8 получат 8-скоростную автоматическую коробку передач.

Пока нет информации о ценах новых Audi SQ7 и SQ8. Скорее всего эти сведения появятся ближе к старту продаж. Ожидается, что приобрести Audi SQ7 и SQ8 можно будет уже в мае 2020 года.