В Иране прошли первые аресты по делу о сбитом украинском «Боинге»

В Иране арестованы несколько военнослужащих, причастных к крушению пассажирского самолета, принадлежавшего украинскому перевозчику. «Боинг» был сбит по ошибке иранской ракетой. В субботу военные взяли на себя ответственность, заявив, что приняли самолет за «вражескую цель».

Сколько человек арестовано, и какие должности они занимают, не уточняется.

Также стало известно об отправке черного ящика сбитого самолета во Францию.

«Черный ящик был отправлен во Францию для расшифровки», – цитирует [url=]РИА Новости[/url] представителя судебной власти Ирана Голямхосейна Эсмаили.

Напомним самолет был сбит 8 января. На его борту находилось в общей сложности 176 человек. Ранее президент Украины заявил, что ожидает от иранских властей извинения, наказания причастных к трагедии лиц и выплаты компенсаций родственникам погибших.

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